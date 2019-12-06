«Україна вистояла завдяки вам»: Кличко подякував українським військовослужбовцям



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Віталій Кличко у своєму зверненні привітав з Днем Збройних сил України

Мер Києва Віталій Кличко привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних сил України.

Своє звернення він оприлюднив у Facebook.

«Немає більш гідної місії, ніж захищати свою землю, свою державу. Дякуємо нашим військовим за мужність, силу і дух! Україна вистояла завдяки вам! Вічна пам‘ять полеглим героям... і пошана тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає українську державність і свободу, мир і спокій в містах та містечках нашої країни. Слава Україні!» - написав мер столиці.

Нагадаємо, 6 грудня відзначається День Збройних сил України– в день ухвалення в 1991 році закону України «Про Збройні сили України».

Українські співаки, актори, спортсмени привітали бійців Операції Об'єднаних сил з Днем Збройних сил України.

Зокрема, свої вітання нашим захисникам надіслали боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик, футболісти Руслан Маліновський, Сергій Кривцов, Андрій П'ятов, співаки Ірина Білик, Злата Огнєвич, Дзідзьо, Ольга Полякова, Віктор Винник, Павло Зібров, актриса Ольга Сумська, футбольний тренер Мирон Маркевич, телеведучі Леся Нікітюк, Сергій Притула, богатир Василь Вірастюк.

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