Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок
Наслідки ударів по Одесі
фото: Одеська МВА

Через обстріл Одеси постраждав двоповерховий житловий будинок

Вночі 4 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

Внаслілок атаки є руйнування цивільної та промислової інфраструктури у двох районах. Через обстріл постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будівлях та посікло автівки. Також пошкоджено школу та дитячий садок. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа.

«Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці. Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків атаки та закриття вибитих вікон. Тривають обстеження», – повідомив Лисак.

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок фото 1
фото: Одеська МВА
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок фото 2
фото: Одеська МВА
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок фото 3
фото: Одеська МВА
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок фото 4
фото: Одеська МВА

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

До того ж російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. 

Теги: Одеса обстріл Сергій Лисак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дніпрі Bunge володіє олійноекстракційним заводом
Дніпро: РФ пошкодила завод одного з найбільших виробників рослинної олії, який належить США
5 сiчня, 15:37
У Запоріжжі розгорнуто всі 175 пунктів незламності
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
8 сiчня, 05:50
Україна неодноразово повідомляла, що готова до енергетичного перемирʼя, якщо його дотримуватиметься РФ
Росія припиняє удари по Києву? Мережу заполонили чутки: що відомо
29 сiчня, 10:58
Внаслідок атаки у будинку вибито вікна та пошкоджено балкони
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
18 січня російські війська скинули 316 штук керованих авіаційних бомб
У січні Росія скинула на Україну рекордну кількість КАБів
Вчора, 15:23
Зеленський розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
4 сiчня, 11:58
На лівому березі Києва автобуси тимчасово замінили електротранспорт
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
9 сiчня, 08:38
Сергій Смоляк працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву
9 сiчня, 10:16
Без опалення у Києві близько 500 багатоповерхівок. Мобільні пункти незламності працюють цілодобово
Кличко: У Києві бракує світла для критичної інфраструктури
13 сiчня, 13:31

Новини

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок
На Одещині атаковано енергетичну інфраструктуру: понад 50 тис. людей без світла
На Одещині атаковано енергетичну інфраструктуру: понад 50 тис. людей без світла
Над Одесою зійшли одразу чотири Місяці
Над Одесою зійшли одразу чотири Місяці
Майже по всій Одещині обриви та пошкодження енергомережі – ДТЕК
Майже по всій Одещині обриви та пошкодження енергомережі – ДТЕК
Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів
Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів
Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів
Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua