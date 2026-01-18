Головна Київ Новини
Київський костел святого Миколая став «теплим куточком» для містян

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

У центрі Києва костел св. Миколая запрошує всіх бажаючих зігрітися поки триває блекаут

Римо-католицька громада Києва відкрила двері костелу св. Миколая для всіх, хто потребує допомоги в умовах енергетичної кризи. У храмі облаштували спеціальний теплий куточок, де мешканці та гості столиці можуть зігрітися, зарядити гаджети та перечекати тривалі відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Римсько-католицьку парафію св. Миколая в Києві.

Зона відпочинку в костелі працює за зручним графіком, щоб охопити як будні, так і вихідні дні:

  • Понеділок – п'ятниця: з 14:00 до 18:00.
  • Субота та неділя: протягом усього дня.

У куточку встановлено автомати самообслуговування з гарячими напоями, а також облаштовано місця для підзарядки телефонів та павербанків.

Парафіяни костелу наголошують, що в ці важкі часи важливо ділитися не лише «духовним світлом», а й цілком матеріальним теплом.

Костел св. Миколая, зведений за проектом архітектора Владислава Городецького, є однією з найвизначніших історичних пам'яток Києва. Нагадаємо, що після тривалих суперечок будівлю було передано римо-католицькій громаді у безоплатне користування терміном на 50 років. Сьогодні костел виконує роль не лише релігійної споруди, а й активного соціального центру.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до киян і представників бізнесу із закликом допомагати безпритульним тваринам, які особливо страждають від холоду, нестачі їжі та води.

За його словами, у складних умовах війни випробування проходять не лише люди, а й тварини, які повністю залежать від людської турботи. Він закликав містян залишати теплу воду, підгодовувати собак і котів, а за можливості пускати їх у теплі приміщення.

