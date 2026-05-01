У столичних лісах проводиться вакцинація диких тварин від сказу: що треба знати киянам

У лісопаркових зонах столиці стартувала весняна кампанія з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Фахівці планують охопити територію площею 335 кв. км, на якій розкладуть 8 375 спеціальних принад.

Пероральна вакцинація тварин: як це працює

Принада має вигляд невеликого брикету із різким запахом, що приваблює диких тварин (насамперед лисиць, які є основними переносниками сказу в природі). Всередині брикету міститься капсула з вакциною. Коли тварина з’їдає «гостинець», у неї формується імунітет до смертельного вірусу.

Брикети з вакциною всередині безпечні для людей, тварин і довкілля фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києвіі

Застереження для мешканців

Вакцина є цілком безпечною для людей, тварин та навколишнього середовища Держпродспоживслужба звертається до киян із проханням:

не торкатися знайдених брикетів;

не переміщувати їх з місця на місце;

стежити за дітьми, щоб вони не піднімали принади;

тримати домашніх улюбленців на повідку під час прогулянок у лісопаркових зонах.

Сказ – це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus. Пероральна імунізація – один із найефективніших методів контролю за поширенням вірусу в дикій природі.

Нагадаємо, у березні в Пристоличній громаді на Київщині запровадили карантинні обмеження через виявлення випадку сказу. Рішення ухвалили Держпродспоживслужба разом із місцевою владою. Карантин діятиме 60 днів у радіусі 10 км від села Щасливе, де зафіксовано випадок захворювання. До зони обмежень потрапили шість населених пунктів: Щасливе, Чубинське, Мала Олександрівка, Велика Олександрівка, Безуглівка та Проліски.

До слова, у вересні минулого року у приватному мінізоопарку у селі Петропавлівська Борщагівка від сказу загинув олень. Особам, які відвідували вказаний приватний зоопарк самі, чи з дітьми в період, починаючи із 16.08.2025 року до моменту загибелі оленя та мали контакт з тваринами мінізоопарку, при якому могли отримати подряпини, покуси; чи ослинення тваринами, в цілях попередження захворювання на сказ, радили терміново звернутись до лікаря, який вирішить питання щодо доцільності проведення щеплення проти сказу.