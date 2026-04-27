Головна Київ Новини
search button user button menu button

Жінка отримала понад 1 млн грн зарплати, не працюючи жодного дня: деталі схеми від поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Обом фігуранткам справи загрожує до 12 років ув’язнення
фото: Національна поліція України/Facebook

У Києві викрили посадовицю державної наукової установи, яка протягом семи років виплачувала бюджетні кошти подрузі за фіктивну роботу

У столиці поліцейські викрили посадовицю Інституту ветеринарної медицини НААН України, яка роками виплачувала бюджетні кошти подрузі, що не працювала жодного дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними слідства, керівниця установи організувала схему розтрати коштів, фіктивно влаштувавши свою знайому на посаду провідного інженера, а згодом – головного фахівця сектору. Хоча «працівниця» на роботі не з’являлася та не виконувала своїх посадових обов’язків, посадовиця регулярно вносила до табелів неправдиві дані про нібито відпрацьовані години, які надалі стали підставою для нарахування їй заробітної плати.

«Внаслідок таких дій, у період з жовтня 2018 року по лютий 2025 року держава безпідставно виплатила фіктивній співробітниці понад 1,1 млн грн», –  йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили організаторці про підозру за фактами службового підроблення та розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України). Її подрузі інкримінують використання підроблених документів та пособництво у розтраті майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Жінкам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування у Державному університеті «Київський авіаційний інститут». Посадовці навчального закладу упродовж 2021-2024 років працевлаштували 89 громадян, які фактично не виконували жодних обов’язків. До оборудки було причетне керівництво служби охорони університету. 

Теги: Київ держава поліція підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua