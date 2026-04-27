Жінка отримала понад 1 млн грн зарплати, не працюючи жодного дня: деталі схеми від поліції

У Києві викрили посадовицю державної наукової установи, яка протягом семи років виплачувала бюджетні кошти подрузі за фіктивну роботу

У столиці поліцейські викрили посадовицю Інституту ветеринарної медицини НААН України, яка роками виплачувала бюджетні кошти подрузі, що не працювала жодного дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними слідства, керівниця установи організувала схему розтрати коштів, фіктивно влаштувавши свою знайому на посаду провідного інженера, а згодом – головного фахівця сектору. Хоча «працівниця» на роботі не з’являлася та не виконувала своїх посадових обов’язків, посадовиця регулярно вносила до табелів неправдиві дані про нібито відпрацьовані години, які надалі стали підставою для нарахування їй заробітної плати.

«Внаслідок таких дій, у період з жовтня 2018 року по лютий 2025 року держава безпідставно виплатила фіктивній співробітниці понад 1,1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили організаторці про підозру за фактами службового підроблення та розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України). Її подрузі інкримінують використання підроблених документів та пособництво у розтраті майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Жінкам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування у Державному університеті «Київський авіаційний інститут». Посадовці навчального закладу упродовж 2021-2024 років працевлаштували 89 громадян, які фактично не виконували жодних обов’язків. До оборудки було причетне керівництво служби охорони університету.