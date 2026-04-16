У Дніпрі після обстрілу численні пожежі, загинула людина (фото)

Наслідки атаки на Дніпро у ніч на 16 квітня 2026 року

Вночі 16 квітня росіяни атакували Дніпро. Внаслідок ударів у місті спалахнули пожежі у житлових будинках, гаражах та автомобілях, також пошкоджено навчальний заклад. Через російський обстріл загинула одна людина. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

Ще 10 осіб отримали поранення, з них семеро госпіталізовані.

фото: Дніпропетровська ОВА

У постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Рятувальники та медики продовжують ліквідацію наслідків атаки та надають допомогу постраждалим.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети.

Внаслідок ворожої атаки загинув 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. У Києві зафіксовано перші наслідки ворожої балістичної атаки. Постраждали три райони – Подільський, Оболонський та Шевченківський.

Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували шістьох постраждалих. Іншим надано допомогу на місці та амбулаторно. Бригади продовжують працювати на місцях викликів.

Також цієї ночі російські окупаційні війська вдарили по Одесі. Внаслідок нічної ворожої атаки, за попередніми даними, є пʼятеро постраждалих.