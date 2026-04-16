У Дніпрі після обстрілу численні пожежі, загинула людина (фото)

glavcom.ua
Іванна Гончар
Наслідки атаки на Дніпро у ніч на 16 квітня 2026 року
фото: Дніпропетровська ОВА

Рятувальники та медики продовжують ліквідацію наслідків атаки та надають допомогу постраждалим

Вночі 16 квітня росіяни атакували Дніпро. Внаслідок ударів у місті спалахнули пожежі у житлових будинках, гаражах та автомобілях, також пошкоджено навчальний заклад. Через російський обстріл загинула одна людина. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

Ще 10 осіб отримали поранення, з них семеро госпіталізовані.

фото: Дніпропетровська ОВА

У постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

фото: Дніпропетровська ОВА

Рятувальники та медики продовжують ліквідацію наслідків атаки та надають допомогу постраждалим.

фото: Дніпропетровська ОВА

Інформація уточнюється.

фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети. 

Внаслідок ворожої атаки загинув 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. У Києві зафіксовано перші наслідки ворожої балістичної атаки. Постраждали три райони – Подільський, Оболонський та Шевченківський.

Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували шістьох постраждалих. Іншим надано допомогу на місці та амбулаторно. Бригади продовжують працювати на місцях викликів.

Також цієї ночі російські окупаційні війська вдарили по Одесі. Внаслідок нічної ворожої атаки, за попередніми даними, є пʼятеро постраждалих.

Читайте також:

Читайте також

Унаслідок підступного удару окупантів постраждав 65-річний водій
На Сумщині ворожий безпілотник атакував маршрутку: поранено водія
24 березня, 11:29
Закурдаєв цього тижня має провести поєдинки в Суперлізі за «Дніпро»
Оселя гравця збірної України з баскетболу 3х3 постраждала внаслідок атаки на Дніпро
24 березня, 21:24
Окупанти запустили безпілотник по багатоповерховому житловому будинку
Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі
26 березня, 10:23
Дрони атакували Полтавщину
Окупанти атакували Полтавщину: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий
30 березня, 23:33
Лелеки на Дніпропетровщині часто гніздяться на електроопорах
Енергетики Дніпра встановлюють гнізда для лелек на електроопорах (відео) 
2 квiтня, 15:17
Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку
Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку
4 квiтня, 04:31
Аварійно-рятувальні роботи тривають
Росія завдала масованого удару по Одесі: загинула дитина
6 квiтня, 07:50
Російські загарбники атакували центр міста
Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі
10 квiтня, 07:20
Російські війська пошкодили автостоянку
Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка
Вчора, 06:55

Події в Україні

Бої за Мирноград та Покровськ: аналітики DeepState дали тривожний прогноз
Бої за Мирноград та Покровськ: аналітики DeepState дали тривожний прогноз
У Дніпрі після обстрілу численні пожежі, загинула людина (фото)
У Дніпрі після обстрілу численні пожежі, загинула людина (фото)
Дніпро: ворог вдарив балістикою по будинках
Дніпро: ворог вдарив балістикою по будинках
Росіяни атакували Харків: є поранені, виникли пожежі
Росіяни атакували Харків: є поранені, виникли пожежі
Атака на Дніпро: двоє малюків поранені, пошкоджені будинки
Атака на Дніпро: двоє малюків поранені, пошкоджені будинки
Російський терор 15 квітня: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Російський терор 15 квітня: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Новини

Російський СПГ під санкціями вперше прямує до Індії
Сьогодні, 05:35
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
