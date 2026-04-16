В Одесі через російський обстріл є поранені

glavcom.ua
Іванна Гончар
В Одесі через російський обстріл є поранені
Окупанти обстріляли цієї ночі Одесу
фото: Одеська МВА

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками та ракетами

Російські окупанти вдарили цієї ночі по Одесу. Внаслідок нічної ворожої атаки, за попередніми даними, є пʼятеро постраждалих. Про це повідомляє Одеська МВА, пише «Главком».

Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівель у Приморському районі.

Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети. 

Внаслідок ворожої атаки загинув 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. У Києві зафіксовано перші наслідки ворожої балістичної атаки. Постраждали три райони – Подільський, Оболонський та Шевченківський.

Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували шістьох постраждалих. Іншим надано допомогу на місці та амбулаторно. Бригади продовжують працювати на місцях викликів.

Також цієї ночі російські окупаційні війська завдали ударів по житлових районах Дніпра. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях. За попередніми даними, ворог атакував місто балістикою. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

