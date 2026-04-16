В Одесі через російський обстріл є поранені

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками та ракетами

Російські окупанти вдарили цієї ночі по Одесу. Внаслідок нічної ворожої атаки, за попередніми даними, є пʼятеро постраждалих. Про це повідомляє Одеська МВА, пише «Главком».

Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівель у Приморському районі.

Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети.

Внаслідок ворожої атаки загинув 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. У Києві зафіксовано перші наслідки ворожої балістичної атаки. Постраждали три райони – Подільський, Оболонський та Шевченківський.

Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували шістьох постраждалих. Іншим надано допомогу на місці та амбулаторно. Бригади продовжують працювати на місцях викликів.

Також цієї ночі російські окупаційні війська завдали ударів по житлових районах Дніпра. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях. За попередніми даними, ворог атакував місто балістикою.