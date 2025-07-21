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У Дніпрі лікують боривітра, який постраждав через зіткнення з російським дроном

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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У Дніпрі лікують боривітра, який постраждав через зіткнення з російським дроном
Українські військові евакуювали пораненого птаха з фронту та передали волонтерам
фото: Facebook / Veronica Konkova

Птах проходить реабілітацію після операції на зламаному плечі

У Дніпрі волонтерка Вероніка Конькова лікує пораненого боривітра на ім’я Шрайк, який зіткнувся з російським дроном в зоні військових дій. Українські військові знайшли пораненого птаха та евакуювали з фронту. Наразі птах перебуває під опікою волонтерів і ветеринарів та поступово відновлюється. Деталі повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Вероніки Конькової.

За повідомленням волонтерки, наприкінці червня 2025 року боривітра поранило на передовій після того, як він зіткнувся з російським дроном. Внаслідок удару птах зламав праве крило. Військові-дроноводи знайшли «відважного» боривітра та вирішили врятувати.

«Цей відважний боривітер справедливо вирішив, що російським дронам не місце на нашій (і його особистій) території, і атакував один з них. На жаль, залізо було міцнішим за живого птаха, і він отримав перелам правого плеча», – написала в соцмережах Вероніка Конькова.

Боривітр Шрайк отримав поранення після зіткнення з ворожим дроном
Боривітр Шрайк отримав поранення після зіткнення з ворожим дроном
фото: Facebook / Veronica Konkova

Військові забрали Шрайка до себе, а коли з’явилась можливість – евакуювали до Запоріжжя. Далі за порятунок взялися волонтери.

«Наші дроноводи на цій ділянці фронту, які стали свідками інциденту, не полишили в біді раптового дикого побратима, одразу забрали до себе, і за першої ж можливості евакуювали до Запоріжжя. Звідти, завдяки Олесі Кулик та Марині Фесенко, птах доїхав до мене у Дніпро», – пояснила Вероніка Конькова.

У Дніпрі пораненого боривітра оглянули у ветеринарній клініці. Волонтерка повідомила, що птахові провели обстеження та консультацію хірурга. За її словами, медики рятують крило Шрайка. 

4 липня Вероніка Конькова повідомила, що Шрайка успішно прооперували: «Все пройшло добре, з наркозу вийшов швидко, ніч минула без ускладнень. Тепер починається, на мій погляд, найскладніший етап, бо перелом був не дуже свіжий, і знадобиться, скоріш за все, багато часу та зусиль, щоб кістки зрослись».

Усі витрати на операцію взяли на себе військові, які передали птаха. Наразі триває реабілітація боривітра, в соцмережах підписники допомогли зібрати кошти на корм та ліки.

У Дніпрі Шрайка прооперували: наразі він проходить реабілітацію
У Дніпрі Шрайка прооперували: наразі він проходить реабілітацію
фото: Facebook / Veronica Konkova

«Почувається він непогано, їсть сам, ліки приймає, хоч і без ентузіазму. Перший тиждень після операції позаду, через тиждень будемо робити рентген, щоб подивитися на динаміку», – зазначала Вероніка Конькова. 

Волонтерка повідомила, що Шрайка повторно оглянули в ветклініці: «Крило зростається, невеликий перелом передпліччя вже майже зросся, плече – повільніше, але теж з позитивною динамікою».

За повідомленням волонтерки, крило птаха поступово зростається
За повідомленням волонтерки, крило птаха поступово зростається
фото: Facebook / Veronica Konkova

Волонтерка додала, що прогноз ветеринарів наразі обережний, а попереду – черговий огляд птаха.

Раніше «Главком» інформував, що війна в Україні завдає масштабної шкоди дикій природі. Зокрема страждають птахи в лісостеповій і степовій зонах, в яких тривають бойові дії. Через постійні вибухи, руйнування та випалювання степів та лісів докорінно змінюються біотопи птахів – природні середовища, у яких звикли оселятися багато видів пернатих.

Також «Главком» повідомляв, що в Україні 91 вид птахів внесено до Червоної книги, вони складають 20,2% від загальної кількості видів у вітчизняній фауні. Деякі птахи зникли зовсім, інші ж через діяльність людини опинилися на межі зникнення. Серед зникаючих видів – представники лісів, степів та водно-болотних угідь.

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Теги: птахи волонтер лікарня

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