Коронавірусна статистика. За час пандемії у Києві захворіло майже 350 тис. осіб

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 190 тис. випадків захворювання

На сьогодні в Києві активних хворих понад 11 тис

За минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1409 осіб, що на 141 випадок більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 348 тис. киян, інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 328 тис. осіб (за добу 19 січня – 752)

померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 12)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 11 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 190 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 534 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 180 тис. осіб (за добу 19 січня – 201)

померли 4,7 тис. осіб (за добу – 2).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,8 тис.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492). Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.