Коронавірусна статистика. За час пандемії у Києві захворіло майже 350 тис. осіб
На сьогодні в Києві активних хворих понад 11 тис
За минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1409 осіб, що на 141 випадок більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 348 тис. киян, інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 328 тис. осіб (за добу 19 січня – 752)
- померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 12)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 11 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 190 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 534 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 180 тис. осіб (за добу 19 січня – 201)
- померли 4,7 тис. осіб (за добу – 2).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,8 тис.
Нагадаємо, за минулу добу, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492). Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.
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