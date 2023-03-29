Хвилеподібний міст на Оболоні. Кличко показав, якою буде рекреаційна зона (фото)

Роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острова Оболонський тривають

Роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острова Оболонський продовжуються. Зараз місто розвиває велику рекреаційну зону. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Сподіваюся, нашим планам нічого не завадить, і вже цього року ми презентуємо киянам та гостям столиці ще одну перлину зеленого і гарного Києва. Ми розвиваємо велику рекреаційну зону, в якій – і парк Наталка, і набережна, і острів Оболонський, куди вестиме новий міст», – написав Віталій Кличко.

Зазначається, що складовою комфортного відпочинку буде паркінг, який планують об'єднати поряд з парком. Аби люди, які приїжджатимуть відпочивати, могли впорядковано залишати свої автівки. Паркінг буде підземно-наземним – такий, як в столичному зоопарку та слугуватиме об’єктом подвійного призначення, тобто використовуватиметься і як укриття під час повітряної тривоги.

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Кличко підкреслив, що міська влада працює над розвитком великої рекреаційної зони, до якої входять парк «Наталка», набережна, і сам острів Оболонський.

«На острові територію облаштуємо зі збереженням флори та фауни. Також висадимо й нові дерева та кущі. Вже узгоджений дендроплан. Відвідувачів радуватимуть і декоративні яблуні, рожева акація, і бузок та газони, що квітнуть усе літо», – додав мер Києва.

Очільник Києва нагадав: на зведення пішохідного мосту бюджетних грошей місто не залучає. Будівництво відбувається за кошти меценатів та кошти метрополії Великого Парижа. Іноземні партнери виділили допомогу саме на цей проект.