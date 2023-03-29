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Хвилеподібний міст на Оболоні. Кличко показав, якою буде рекреаційна зона (фото)

glavcom.ua
Хвилеподібний міст на Оболоні. Кличко показав, якою буде рекреаційна зона (фото)
фото з відкритих джерел

Роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острова Оболонський тривають

Роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острова Оболонський продовжуються. Зараз місто розвиває велику рекреаційну зону. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сподіваюся, нашим планам нічого не завадить, і вже цього року ми презентуємо киянам та гостям столиці ще одну перлину зеленого і гарного Києва. Ми розвиваємо велику рекреаційну зону, в якій – і парк Наталка, і набережна, і острів Оболонський, куди вестиме новий міст», – написав Віталій Кличко.

Хвилеподібний міст на Оболоні. Кличко показав, якою буде рекреаційна зона (фото) фото 1

Зазначається, що складовою комфортного відпочинку буде паркінг, який планують об'єднати поряд з парком. Аби люди, які приїжджатимуть відпочивати, могли впорядковано залишати свої автівки. Паркінг буде підземно-наземним – такий, як в столичному зоопарку та слугуватиме об’єктом подвійного призначення, тобто використовуватиметься і як укриття під час повітряної тривоги.

Хвилеподібний міст на Оболоні. Кличко показав, якою буде рекреаційна зона (фото) фото 2

Кличко підкреслив, що міська влада працює над розвитком великої рекреаційної зони, до якої входять парк «Наталка», набережна, і сам острів Оболонський.

«На острові територію облаштуємо зі збереженням флори та фауни. Також висадимо й нові дерева та кущі. Вже узгоджений дендроплан. Відвідувачів радуватимуть і декоративні яблуні, рожева акація, і бузок та газони, що квітнуть усе літо», – додав мер Києва.

Очільник Києва нагадав: на зведення пішохідного мосту бюджетних грошей місто не залучає. Будівництво відбувається за кошти меценатів та кошти метрополії Великого Парижа. Іноземні партнери виділили допомогу саме на цей проект.

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Теги: Віталій Кличко укриття місто влада

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