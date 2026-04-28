На Київщині чоловік катував двох дітей співмешканки: що вирішив суд

Ірина Міллер
Суд визнав чоловіка винним у катуванні малолітньої дитини
 У трирічного хлопчика та дворічної дівчинки виявлено численні гематоми на тілі

Су д виніс вирок жителю Київщини, який систематично катував трирічного сина та дворічну доньку своєї співмешканки. Зловмисника відправили за ґрати на п’ять років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

На початку цього року, під час перевірок умов проживання дітей, ювенальні прокурори Київщини виявили у Фастові в одній із родин факт систематичного фізичного насильства над малолітніми дітьми. У трирічного хлопчика та дворічної дівчинки були численні гематоми на тілі, а медики зафіксували заподіяння їм сильного фізичного болю.

На тілі у малолітньої дитини зафіксовано сліди побоїв
фото: Київська міська прокуратура
Медики зафіксували заподіяння дітям сильного фізичного болю
фото: Київська міська пррокуратура

Ювенальні прокурори відреагували оперативно: чоловіка, який систематично бив дітей своєї співмешканки, було затримано. Керівник Київської обласної прокуратури повідомив йому про підозру та в подальшому затвердив обвинувальний акт.

Під час судового розгляду вину обвинуваченого доведено. Суд визнав його винним у катуванні малолітньої дитини (ч. 1,2 ст. 127 КК України) і призначив покарання – п'ять років перебування за ґратами.

Наразі ювенальні прокурори аналізують вирок суду першої інстанції. У разі наявності підстав прокуратура оскаржуватиме його в апеляційному порядку, зокрема в частині призначеного покарання.

Нагадаємо, у  Білій Церкві правоохоронці разом із соцслужбами виявили родину, де троє дітей перебували у небезпечних умовах.  У квартирі, де мешкали троє братів віком 13, три та два роки, зафіксовані антисанітарні умови: бруд, таргани та порожні пляшки з-під алкоголю. Через борги за комунальні послуги у помешканні були відсутні електроенергія та газ.

