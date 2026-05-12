Скандал у Кривому Розі. Депутатка посадила 11-річну доньку за кермо

Єгор Голівець
Депутатка «Слуги народу» Світлана Максимчук потрапила у скандал через дитину за кермом
скріншот з відео

Відео з 11-річною дівчинкою на водійському сидінні викликало хвилю критики у соцмережах

Депутатка Криворізької міської ради від партії «Слуга народу» Світлана Максимчук опублікувала у TikTok відео, на якому її 11-річна донька керує автомобілем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Свої Кривий Ріг».

На оприлюднених кадрах дитина перебуває за кермом під час руху автомобіля. У ролику також видно, що ні депутатка, ні її донька не користуються пасками безпеки. «Мати дочекалася», – підписала відео Максимчук.

Після публікації ролик почав активно поширюватися соцмережами та викликав хвилю критики з боку користувачів.

У коментарях люди звернули увагу на те, що передача керування автомобілем дитині є прямим порушенням правил дорожнього руху та створює загрозу для інших учасників дорожнього руху.

скріншот із Facebook
скріншот із Facebook

Згідно з українським законодавством, право на керування легковим автомобілем можна отримати лише після досягнення 18-річного віку, проходження навчання та складання відповідних іспитів.

Передача керма людині, яка не має права на керування транспортним засобом, є порушенням статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окреме обурення користувачів викликало те, що подібне відео опублікувала представниця місцевої влади.

У соцмережах також звернули увагу, що 11-річна дитина фізично та психологічно не здатна повноцінно реагувати на небезпечні ситуації під час руху автомобіля.

«Подібні «розваги» – це не прояв довіри до дитини, а недбалість, яка ставить під загрозу життя самої дівчинки, пішоходів та інших водіїв», – зазначають користувачі у коментарях. Наразі офіційної реакції правоохоронних органів щодо інциденту немає.

Нагадаємо, раніше у Львові розгорівся скандал у ліцеї №13 після заяви військовослужбовця НГУ Олега Звозди про приниження його сина з боку вчительки української мови та літератури. За словами батька, педагог дозволяла собі образливі висловлювання щодо учня та пов’язувала це зі службою батька в ЗСУ. Після розголосу у школі провели внутрішню перевірку, частина працівників закладу отримала догани, а вчительку згодом звільнили.

