Чоловік ледь не спалив трактор газовиків, які хотіли відключити його оселю через борги

У селі Літки чоловік намагався завадити газовикам, які хотіли відключити його оселю від газопостачання через борги

Між 45-річним чоловіком та представниками газової служби стався конфлікт через заборгованість

У Броварському районі чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю в бік транспортного засобу. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

Повідомляється, що 27 січня, о 14:35 годині до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в його будинку у селі Літки здійснюють відключення газопостачання.

Прибувши на місце події правоохоронці зʼясували, що між 45-річним фігурантом та представниками газової служби стався конфлікт через заборгованість. Під час виконання робіт газовиками, зловмисник зайшов на своє подвірʼя та приготував кілька пляшок із запальною сумішшю. Надалі він кинув їх в бік трактора газової служби, внаслідок чого відбулося загоряння транспортного засобу.

Чоловік кинув кілька пляшок із запальною сумішшю в бік трактора газової служби фото: поліція Київської області, Facebook

Боржник намагався підпалити трактор газової служби фото: поліція Київської області

Пожежу було оперативно ліквідовано, ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Броварського управління поліції повідомили фігуранту про підозру (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

До слова, будинки на електричному опаленні опинилися цього опалювального сезону перед значним викликом. Мало того, що під час відключень електроенергії житло неможливо обігріти, так ще й платіжки значно зросли через подорожчання електроенергії для побутових споживачів. Про це йдеться у статті «Главкома» «Комуналка не для бідних. Як тепер рятуватися власникам житла з електроопаленням?».

Треба зазначити, що у мешканців будинків на електроопаленні є можливість отримувати пільговий тариф. Як його отримати читайте у статті «Главкома».