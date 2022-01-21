В Києві помер волонтер Антон Дубішин (фото)

Не дивлячись на важку хворобу, що знерухомила тіло, Антон Дубішин обрав шлях допомоги людям

У Києві помер відомий волонтер Антон Дубішин, який допомагав військовим, людям з інвалідністю, дітям. Про це повідомив Олег Монк у Facebook.

Не дивлячись на важку хворобу, що знерухомила тіло, Антон Дубішин обрав шлях допомоги людям. Його називали українським Ніком Вуйчичем.

Крім того, на сторінці самого Антона Дубішина публікують слова співчуття знайомі та друзі. Люди висловлюють захоплення життям хлопця.

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«Не можу досі прийти до тями. Антон Дубішин ти завжди був для нас натхненням і прикладом як треба залишатися людиною не дивлячись не нащо! Спочивай з миром. Нехай Господь прийме твою душу! Ти завжди будеш в нашому серці! Наталия Дубишина тримайся ти сильниа ми поруч! Наші співчуття!» – йдеться у повідомленні.

Антон Дубішин допомагав армії, виступав з власним творчим колективом, писав книги, їздив підтримував дітей з інвалідністю, відвідував Лук’янівське СІЗО, аби показати неповнолітнім правопорушникам, що вибір є завжди, регулярно відвідував шпиталі, купував гостинці, смаколики. Хлопець мав багато друзів – заворожував чудовим почуттям гумору, добротою і цілеспрямованістю.

Нагадаємо, у середу, 8 грудня, помер легендарний волонтер Сергій Максимець, якого бійці в зоні ООС прозвали «Дядя Серьожа».

Також раніше під Києвом правоохоронці зі стріляниною затримали автівку відомого волонтера.

Як повідомлялося, в Одесі помер учасник АТО та відомий волонтер.