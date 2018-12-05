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    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)

    • Розсилка
    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)

    У разі посилення снігопаду «Київавтодор» готовий розпочати роботу з розчищення вулиць

    Спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор» знаходиться на вихідних позиціях в усіх районах Києва. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

    За прогнозом Укргідрометеоцентру, по обіді на зміну дощу з мокрим снігом прийде сніг.

    «Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі, у разі посилення снігопаду буде негайно розпочато роботи з обробки вулично-дорожньої мережі посипальними матеріалами», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» звертається до водіїв бути уважними та обережними на дорогах, особливо під час погіршення погодних умов.

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    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)
    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)
    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)
    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)
    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)
    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)
    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)
    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)
    В очікуванні снігопаду у столичних комунальників готовність №1 (фото)

    Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві дощ з мокрим снігом і ожеледиця.

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