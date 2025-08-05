Номерні знаки, грамофон та милиці: що найчастіше гублять пасажири метро

Ппацівники метрополітену просять не відкривати знайдені пакунки чи сумки самостійно – це може бути небезпечно

Втрачені речі зберігаються у бюро знахідок шість місяців, після чого списуються відповідно до законодавства

Бюро знахідок – це місце, куди приносять всі загублені пасажирами речі в метрополітені. Серед знахідок трапляються найрізноманітніші предмети: від парасольок і рюкзаків до гаджетів та навіть номерних знаків автомобілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

У комунальному підприємстві нагадують, що бюро знахідок розміщене на станції метро «Дорогожичі» і працює за таким графіком:

щодня з 8:00 до 17:00;

п’ятниця – з 8:00 до 15:45;

субота, неділя – вихідні;

технічна перерва – з 12:00 до 12:45.

Втрачені речі зберігаються шість місяців, після чого списуються відповідно до законодавства. Документи, знайдені в метро, передаються правоохоронцям.

Щоб дізнатися, чи не знайшлася ваша річ, потрібно зателефонувати за номером: (044) 238-43-13.

У КП «Київський метрополітен» розповідають, як діяти, якщо загубили річ:

опишіть предмет (вигляд, колір, вміст); зазначте приблизну станцію, де ви могли його залишити; назвіть дату та час поїздки.

Якщо ж ви знайшли чужу річ:

на станції – повідомте чергового або поліцію; у поїзді – скористайтеся у вагоні переговорним пристроєм «Пасажир–Машиніст»;

Ппацівники метрополітену просять не відкривати пакунки чи сумки самостійно – це може бути небезпечно.

Уже ніхто не здивується, якщо почує, що в бюро знахідок багато парасольок та сумок, бо це вже стало буденністю. Утім бюро знахідок київського метро має свій топ незвичних згуб:

номерні знаки;

самокат;

грамофон;

циганське золото;

милиця.

У метрополітені закликають бути уважними та не забувати власні речі.

Нагадаємо, згідно з чинними нормативно-правовими актами, громадянам дозволено перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами. Зоозахисниця організації UAnimals Ольга Чевганюк пояснила, що у разі виникнення надзвичайної ситуації або повітряної тривоги власники тварин мають право спускатися в укриття разом зі своїми улюбленцями, при чому їх розмір не має значення. Єдине, що власники мають потурбуватися про забезпечення дотримання базових вимог безпеки – як для себе, так і для інших осіб, які перебувають у сховищі, бажано мати з собою гігієнічні пелюшки для тварин. Великих собак треба тримати у наморднику.