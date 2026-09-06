Евакуація Києва взимку? Флеш пояснив свою заяву

Радник президента наголосив, що про евакуацію столиці не йдеться, а людей можуть вивозити лише з окремих будинків у разі проблем з опаленням

Позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов уточнив свою заяву щодо можливої евакуації людей похилого віку в Києві. Він наголосив, що ніхто не планує евакуювати столицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Бескрестнова.

«Ніхто не планує евакуювати Київ. Це дурниця!» – наголосив Флеш.

За його словами, очікується, що Росія продовжуватиме атакувати Київ балістичною зброєю, зокрема завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі та системі теплопостачання. Тому час до початку холодів, на думку Бескрестнова, необхідно використати для підготовки столиці до можливих наслідків таких атак.

Зокрема, він запропонував заздалегідь розгорнути в Києві пункти обігріву та встановити потужні генератори.

Флеш пояснив, що про евакуацію людей похилого віку може йтися лише в окремих випадках. Наприклад, якщо конкретний житловий будинок залишиться без опалення і міська влада не зможе швидко відновити теплопостачання, необхідно бути готовими вивезти звідти літніх мешканців.

Бескрестнов зауважив, що подібні проблеми з опаленням окремих будинків уже виникали минулої зими.

«Нам потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій, зокрема й до таких», – підсумував радник президента.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що в районах Києва почали формувати списки мешканців, яким може знадобитися допомога з переселенням у разі тривалого блекауту. Йдеться насамперед про самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю. Представників вразливих категорій закликали заздалегідь звертатися до районних управлінь соціального захисту.

Раніше Флеш закликав українців уже зараз готуватися до можливих проблем з електропостачанням узимку. Він радив заздалегідь подбати про резервні джерела живлення – генератори, павербанки та портативні зарядні станції, а власникам генераторів мати невеликий запас пального.

Окремо Бескрестнов звертав увагу на Київ: за його словами, особливо вразливими можуть бути райони столиці, які залежать від централізованого теплопостачання. Водночас Флеш наголошував, що не прагне сіяти паніку, оскільки точно спрогнозувати майбутні російські удари неможливо.