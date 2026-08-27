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Росіяни атакували Запоріжжя: є поранена, загорівся склад (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували Запоріжжя: є поранена, загорівся склад (фото)
Для ліквідації пожежі залучався роботизований пожежний комплекс
фото: ДСНС Запоріжжя

Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 тис. кв. м

Вдень росіяни атакували БпЛА один з районів Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За попередньою інформацією, поранення отримала 54-річна жінка. Медики надали їй усю необхідну допомогу.

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Зокрема, за даними ДСНС, на території одного з підприємств сталося загорання складських приміщень. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 тис. кв. м.

«Роботу з ліквідації ускладнювали повторні ворожі атаки, через які рятувальники мусили переривати гасіння та відходити в укриття. Для ліквідації пожежі також залучався роботизований пожежний комплекс», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом дня 27 серпня (із 07:00 по 19.00) росіяни атакували Україну близько 140 ударними БпЛА.

До слова, від самого ранку столиця перебуває під атаками російських безпілотників. Поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місцях падіння уламків і ліквідовувати наслідки ворожого удару. Унаслідок атаки постраждали люди, є пошкодження.

Зокрема, РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні. Також пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині та склад мережі «Коло», що належить компанії Varus.

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Теги: Запоріжжя ДСНС війна

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