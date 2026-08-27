Пєсков недолуго виправдав атаки на Україну та вдався до нових погроз

Пєсков відреагував на удари по торговельній та економічній інфраструктурі РФ

Кремль намагається представити російські удари по Україні як «відповідь» на атаки по об'єктах у РФ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков спробував виправдати російські удари по Україні атаками на економічну та торговельну інфраструктуру РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ЗМІ держави-агресорки.

Пєсков назвав масовані російські атаки «відповіддю» на українські удари по об'єктах у Росії. Водночас він пригрозив Україні «жорсткою відповіддю».

Подібні погрози є традиційною риторикою Кремля. Раніше Пєсков уже погрожував Україні через атаки на логістичні центри Ozon та рішення Великої Британії щодо Storm Shadow, намагаючись таким чином виправдати подальші російські удари.

Зазначимо, Україна неодноразово наголошувала, що завдає ударів по об'єктах, які пов'язані із забезпеченням російської армії та веденням війни проти України. На відміну від РФ, яка систематично атакує житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру, українські удари спрямовані на військові об'єкти та інфраструктуру, що працює на російський військово-промисловий комплекс.

Раніше «Главком» дослідив, що саме продається на російському маркетплейсі Wildberries, логістичні об'єкти якого неодноразово зазнавали атак. У каталозі платформи представлені комплектуючі для FPV-дронів, зокрема оптоволоконні котушки, а також системи скидання боєприпасів.

Крім того, там продаються тепловізійні приціли, прилади нічного бачення, бронежилети, військові шоломи та інше тактичне спорядження. Зокрема, журналісти виявили на платформі сотні товарів у категорії систем скидання для дронів. У картках деяких із них прямо вказана сумісність із гранатами ВОГ-17 та ВОГ-25.

Частина бронежилетів і шоломів, які продаються на Wildberries, також мала маркування про їхню перевірку під час війни проти України.

Керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко у колонці для «Главкома» зазначав, що маркетплейси становлять 5,6% російського ВВП. За його оцінкою, продовження ударів по їхніх складах може коштувати економіці РФ щонайменше 1–1,5% ВВП до кінця року. Денисенко також припускав, що проблеми такого великого гравця, як Wildberries, здатні спричинити ланцюгову реакцію на російському ринку.

Раніше російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські атаки по інфраструктурі РФ завдають країні шкоди. Водночас він запевняв, що вони нібито не мають «критичних наслідків», хоча доручив російському уряду розробити програму відновлення пошкоджених об'єктів