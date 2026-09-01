Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський жорстко висловився про росіян після масованої атаки у День знань (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський жорстко висловився про росіян після масованої атаки у День знань (відео)
Глава держави заявив, що російські війська свідомо роблять дітей учасниками війни
фото: AP

Москва розраховувала на період, коли багато європейських політиків перебувають у відпустках.

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на масовану російську атаку на Україну, яка відбулася у ніч на 1 вересня – у День знань. Він заявив, що російські війська свідомо роблять дітей учасниками війни. Глава держави жорстко висловився про окупантів про це під час коментарю телемарафону, пише «Главком».

«Росіяни просто кончені. Навіть вороги мають розуміти, що діти – це діти. Росіяни роблять з дітей учасників війни», – сказав Зеленський у коментарі журналістам.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

 

Президент 1 вересня відвідав перший дзвоник в одному з ліцеїв Київської області. Через повітряну тривогу святковий захід довелося продовжити в підземному укритті. Зеленський наголосив, що попри російські удари Україна не дозволить зірвати навчальний процес.

За словами президента, протягом останніх двох тижнів росіяни систематично завдають ударів по українській інфраструктурі. Він вважає, що одна з цілей таких атак – створити проблеми для початку нового навчального року. «Вони хочуть зірвати навчальний процес. Але цього не станеться», – заявив Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на час, який Росія обрала для посилення ударів. За його словами, Москва розраховувала на період, коли багато європейських політиків перебувають у відпустках.

«Це дуже неприємний присмак. Дуже хотів цим поділитися. Це дипломатія по плану. Коли бомблять, ми не знаємо, бо у відпустці», – сказав президент. Зеленський додав, що вважає таку ситуацію несправедливою для України, яка продовжує протистояти російській агресії. «Дуже неприємний факт. Хтось відпочиває, а хтось бореться за життя», – наголосив він.

Масована атака Росії тривала протягом ночі та зачепила Київ, Київську область, Одесу та низку інших регіонів. За словами Зеленського, загалом внаслідок удару загинули 12 людей, серед них громадянин Індії, ще десятки людей отримали поранення. У Києві російський удар по залізничному депо забрав життя семи людей.

Президент також повідомив про пошкодження житлової та цивільної інфраструктури, підприємств, енергетичних та експортних об'єктів. У Борисполі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, звідки евакуювали 50 людей.

Зеленський заявив, що Росія розраховує свої удари таким чином, щоб завдати максимальної шкоди цивільному життю. За його словами, кількість жертв безпосередньо залежить від спроможності української ППО та своєчасного постачання систем протиповітряної оборони.

«Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо», – сказав президент. Він також подякував партнерам, які допомагають Україні отримувати засоби протиповітряної оборони, та наголосив на необхідності збільшити такі постачання восени. 

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей. Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Румунії підняли два F-16, один із них знищив ціль гарматним вогнем – уперше їх авіація застосувала це проти морської цілі
Румунія показала, що готова стріляти. Росія перевіряє, де закінчується НАТО
21 серпня, 13:33
Новий удар по Wildberries стався у Володимирській області
Дрони атакували ще один склад Wildberries у Росії (оновлено)
3 серпня, 08:10
США показали, як триває морська операція проти Ірану
Блокада Ірану. США повідомили про перші результати операції
3 серпня, 09:16
Корецький поставив послам нове завдання щодо російських активів
Заморожені активи Росії. Новий прем'єр поставив завдання послам
3 серпня, 18:14
РФ знищила понад 160 АЗС в Україні
Україна готова захистити всі АЗС від російських ударів. Названо ціну питання
4 серпня, 09:30
Росія почала використовувати повістки для прихованого набору контрактників
Росія знайшла новий спосіб заманювати чоловіків на війну
7 серпня, 11:34
Зеленський заявив про нове досягнення українських дипстрайків
Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський
10 серпня, 21:09
ЗСУ витратили $3 тис. на ураження одного окупанта
Міноборони підрахувало, скільки коштує ураження одного окупанта
17 серпня, 14:15
Видача «Пакунків тепла» у Києві у лютому 2026 року
«Теплий набір» на випадок блекауту. Заступниця Кличка розповіла, що отримають малозахищені кияни
20 серпня, 13:47

Події в Україні

«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення
Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення
Корецький оголосив жорсткий режим економії: що буде з пенсіями та зарплатами
Корецький оголосив жорсткий режим економії: що буде з пенсіями та зарплатами
У серпні ДТЕК повернув світло майже 4,5 млн домогосподарствам після обстрілів
У серпні ДТЕК повернув світло майже 4,5 млн домогосподарствам після обстрілів
Агенцію оборонних закупівель тимчасово очолив колишній заступник міністра
Агенцію оборонних закупівель тимчасово очолив колишній заступник міністра
Микитась заступився за Мудру в суді та заявив про її «самопожертву»
Микитась заступився за Мудру в суді та заявив про її «самопожертву»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
97K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
78K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
60K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
58K
У селі, про яке чув майже кожен українець, залишилось близько 100 жителів

Новини

Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:18
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23
Путін різко збільшив кількість особистої охорони після візиту директора ЦРУ – ЗМІ
Сьогодні, 08:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua