Зеленський жорстко висловився про росіян після масованої атаки у День знань (відео)

Москва розраховувала на період, коли багато європейських політиків перебувають у відпустках.

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на масовану російську атаку на Україну, яка відбулася у ніч на 1 вересня – у День знань. Він заявив, що російські війська свідомо роблять дітей учасниками війни. Глава держави жорстко висловився про окупантів про це під час коментарю телемарафону, пише «Главком».

«Росіяни просто кончені. Навіть вороги мають розуміти, що діти – це діти. Росіяни роблять з дітей учасників війни», – сказав Зеленський у коментарі журналістам.

Президент 1 вересня відвідав перший дзвоник в одному з ліцеїв Київської області. Через повітряну тривогу святковий захід довелося продовжити в підземному укритті. Зеленський наголосив, що попри російські удари Україна не дозволить зірвати навчальний процес.

За словами президента, протягом останніх двох тижнів росіяни систематично завдають ударів по українській інфраструктурі. Він вважає, що одна з цілей таких атак – створити проблеми для початку нового навчального року. «Вони хочуть зірвати навчальний процес. Але цього не станеться», – заявив Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на час, який Росія обрала для посилення ударів. За його словами, Москва розраховувала на період, коли багато європейських політиків перебувають у відпустках.

«Це дуже неприємний присмак. Дуже хотів цим поділитися. Це дипломатія по плану. Коли бомблять, ми не знаємо, бо у відпустці», – сказав президент. Зеленський додав, що вважає таку ситуацію несправедливою для України, яка продовжує протистояти російській агресії. «Дуже неприємний факт. Хтось відпочиває, а хтось бореться за життя», – наголосив він.

Масована атака Росії тривала протягом ночі та зачепила Київ, Київську область, Одесу та низку інших регіонів. За словами Зеленського, загалом внаслідок удару загинули 12 людей, серед них громадянин Індії, ще десятки людей отримали поранення. У Києві російський удар по залізничному депо забрав життя семи людей.

Президент також повідомив про пошкодження житлової та цивільної інфраструктури, підприємств, енергетичних та експортних об'єктів. У Борисполі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, звідки евакуювали 50 людей.

Зеленський заявив, що Росія розраховує свої удари таким чином, щоб завдати максимальної шкоди цивільному життю. За його словами, кількість жертв безпосередньо залежить від спроможності української ППО та своєчасного постачання систем протиповітряної оборони.

«Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо», – сказав президент. Він також подякував партнерам, які допомагають Україні отримувати засоби протиповітряної оборони, та наголосив на необхідності збільшити такі постачання восени.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей. Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.