«Укрзалізниця» повідомила про екскурсійний рейс Києвом кільцевою електричкою

зранку для пасажирів кільцевої електрички у Києві проведуть екскурсію

Для пасажирів кільцевої електрички у Києві проведуть екскурсію

Завтра, 26 травня, рейс №7412, який відправиться зі станції Святошин о 8:00 і попрямує кільцем до станції Сирець (прибуття о 9:38) пілотуватимуть вихованці Київської дитячої залізниці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Пасажирів електрички чекатиме сюрприз. Під час маршруту діти проведуть короткий екскурс в історію Києва та розкажуть про найцікавіші місця столиці, які проїжджає кільцева електричка на своєму шляху.

Квитки доступні в чат-боті Укрзалізниці, вартість якого – 15 грн.

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Раніше повідомлялося, що киянин виграв суд в «Укрзалізниці» за невикористані квитки у перші дні війни.

Також в «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе.

До слова «Укрзалізниця» почала використовувати ChatGPT.