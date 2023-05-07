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Підрив автомобіля Прилєпіна: Банкова повідомила, хто причетний до замаху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив автомобіля Прилєпіна: Банкова повідомила, хто причетний до замаху
6 травня в Нижньому Новгороді невідомі підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста Прилєпіна
фото з відкритих джерел

Для України підрив кремлівських пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського або Захара Прилєпіна «не вирішує жодного питання»

До підриву автомобіля російського пропагандиста Захара Прилєпіна причетніспецслужби Кремля. Їхня мета – «ескалація страху» всередині РФ. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк під час всеукраїнського телемарафону.

«Усе, що стосується таких символічних актів – чи дрони над Кремлем, чи якісь дивні інциденти, куди потрапляють люди, які не мають жодного впливу на перебіг подій на лінії фронту, ці пропагандисти специфічні... Мені видається, це є такою великою програмою ескалації, направленої на внутрішній ринок Росії, якою опікуються спецслужби РФ, як мінімум», – наголосив Подоляк.

За словами радника Банкової, Кремль поступово втрачає контроль над управлінською вертикаллю і подіями всередині РФ, тому намагається збільшити цей контроль «через ескалацію страху». Тим самим, Москва хоче змобілізувати населення для продовження війни, а також вплинути на еліти, щоб вони не намагалися позбавитися Володимира Путіна.

Представник Офісу президента додав, що для України підрив кремлівських пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського або Захара Прилєпіна «не вирішує жодного питання».

Нагадаємо, 6 травня в Нижньому Новгороді невідомі підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.

Служба безпеки України у відповідь на запит «Главкома» прокоментувала підрив автівки російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

До відома, російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомляє, що за підозрою в причетності до підриву автомобіля колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна затриманий «уродженець України».

Теги: населення радник Михайло Подоляк Москва війна автомобіль росія

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