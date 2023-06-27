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Платний проїзд для школярів: деталі від КМДА

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Платний проїзд для школярів: деталі від КМДА
Під час літніх канікул проїзд для учнів закладів загальної середньої освіти Києва платний
фото з відкритих джерел

На період канікул знижка на проїзні для школярів становитиме 75%

У Києві проїзд для учнів у громадському транспорті буде платним із 1 липня до 31 серпня. На період канікул знижка на проїзні для школярів становитиме 75%. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається учням закладів загальної середньої освіти Києва лише в період навчального року та період річного оцінювання, тобто із 1 вересня до 1 липня наступного року.

«Тобто з 1 липня до 31 серпня, фактично на час літніх канікул, як і в більшості українських міст, проїзд для учнів платний. Водночас на електронний учнівський квиток можна придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою у 75%», – каже заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок «Київ Цифровий», необхідно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського квитка та пін-код. Після цього потрібно натиснути «Придбати проїзний».

При поповненні через термінал самообслуговування, потрібно ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути «Поповнити». Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця, – інформують у КМДА.

У міські адміністрації зауважують, що також можна придбати на учнівський одноразові поїздки, але у цьому випадку окремі знижки для учнів не передбачені. Поповнити учнівський також можна у касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), на сайті та в додатку EasyPay.

Нагадаємо, що з 22 травня у столиці наземний громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття, а не висаджуватиме на найближчій зупинці.

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Теги: Київ громадський транспорт квиток школярі

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