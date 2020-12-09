Вбивство чоловіка на Майдані: стали відомі нові подробиці страшного злочину (фото, відео)

Сварка на виході з метро закінчилася вбивством молодика

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка, що сталося 8 грудня ввечері біля входу на станцію метро «Майдан Незалежності».

Очевидці розповіли «Магнолії-ТВ», що чоловік і жінка, ймовірно подружжя, виходили із метро, як раптом зустріли знайомих. Їх було орієнтовно п'ятеро. Зав'язалася розмова, а потім сварка, яка перейшла у бійку, після якої хтось із компанії вихопив ножа і двічі встромив чоловіку в бік.

Поранений схопився за бік, потім спробував бігти, втім не зміг і впав. 30-річний чоловік помер ще до приїзду швидкої.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Дружина загиблого давала свідчення поліції. Також правоохоронці опитали й інших очевидців та вивчають відео із камер спостереження.

Згодом поліція повідомила, що учасників конфлікту встановлено та доставлено до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного.

За даним фактом слідчі Шевченківського управління поліції уже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавленням волі.

Розпочато досудове розслідування, у рамках якого встановлюватимуться усі обставини та причини цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, вбивство сталося близько 20 години 8 грудня.

Раніше повідомлялося, що нападник втік з місця події.