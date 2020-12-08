Вбивство музиканта в Києві: підозрювані озвучили свої версії злочину

Двоє підозрюваних у вбивстві заявляють, що діяли під тиском третього

У понеділок, 7 грудня, Печерський суд Києва взяв під варту третього фігуранта справи вбивства музиканта Олександра Дерев'янка у Києві. Це Андрій Подоба, якому інкримінують приховування злочину та викрадення речей вбитого чоловіка.

Про це повідомляє Громадське.

За даними слідства, 31-річний Подоба допомагав двом іншим підозрюваним Юрію Туманському та Денису Мамедову у приховуванні вбивства та викрав із квартири потерпілого музичні інструменти, які правоохоронці вилучили за місцем його проживання.

Прокурор у справі Анна Колодій клопотала суд взяти під варту Подобу, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, інших фігурантів, знищення або спотворення речових доказів. Також вона наголосила на тому, що слідчі продовжують встановлювати хронологію подій та пошук інших ймовірних спільників.

Водночас адвокат підозрюваного Олександр Алексієнко просив обрати більш м'який запобіжний захід, зазначивши, що його підзахисний діяв під примусом і це підтверджують один свідок та підозрюваний Юрій Туманський.

Сам Андрій Подоба зазначив, що інший підозрюваний Андрій Мамедов, якого слідство підозрює безпосередньо у вчинені вбивства, попросив його перевезти речі з однієї квартири на іншу, але коли він зайшов і побачив тіло, Мамедов погрожував йому ножем.

«Я думав, що допомогти перевезти речі - це нормально, безкорисливо. Але, коли я потрапив до квартири і побачив у чому саме справа... Далі всі дії були проти моєї волі», — сказав у суді Подоба.

Відтак, за словами підозрюваного, він допоміг виносити та перевозити тіло музиканта, але запевняє, що інші речі не крав. Також Подоба пояснив, що не звертався у поліцію через страх за своє життя.

Підозрюваний працює фітнес-тренером у Sport Life. Він родом із Кам'янець-Подільського, але проживав останнім часом в Києві.

Суд задовольнив клопотання прокурора та взяв під варту Подобу до 3 лютого.

Водночас адвокат підозрюваного Юрія Туманського Костянтин Татарченко у коментарі Громадському зазначив, що його підзахисний так само діяв під тиском, але сам звернувся до правоохоронців 3 грудня та розповів про злочин.

«Він був розгублений. За його словами, йому зателефонував Мамедов та попросив приїхати, допомогти перевезти речі. А коли той зайшов у квартиру, то Мамедов зазначив, що він нібито позбавив людину життя і, якщо він не хоче лягти поряд — має йому допомагати», — розповів адвокат Туманського.

Після цього, за словами захисника, він змусив перевезти тіло до гаража, який орендував Туманський. Останній тривалий час нічого не казав поліції нібито через страх за власне життя, оскільки за ним були приставлені люди Мамедова. Але адвокат запевняє, що Туманський сам прийшов у поліцію, а тому не розуміє, чому йому інкримінують умисне вбивство, оскільки той нібито не мав мотиву.

Однак адвокат підозрюваного Дениса Мамедова Сергій Козир зазначив, що його підзахисний не визнає підозру: «Денис каже, що він не вбивав, він не знає, хто це зробив. Але в мене виникає дуже багато питань до тих фігурантів, які зараз розповідають, що їх «змушували», — зазначив адвокат та додав, що наразі вони не оскаржуватимуть рішення про арешт і чекатимуть на результати експертизи.

«Наразі є факт вбивства, так. Але потрібно ще дуже багато доказів: ДНК на тілі, у квартирі, на стрічці, якою замотували. Також ще є камери спостереження, телефонні трафіки. От коли все це буде — можна буде щось стверджувати», — сказав Козир.

Нагадаємо, відомий музикант Олександр Дерев’янко, який зник безвісти в Києві ще 22 листопада, був виявлений убитим. Тіло 65-річного аранжувальника знайшли зі слідами насильницької смерті у Борисполі в одному з гаражних кооперативів.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві музиканта Олександра Дерев’янка — Юрія Туманського та Дениса Мамедова. Суд взяв їх під варту на два місяці.

У ході досудового розслідування столичні правоохоронці встановили причетність третього фігуранта до вбивства музиканта.

За даними слідства, раніше затримані підозрювані під приводом навчання грі на гітарі потрапили до квартири киянина, де побили його та задушили. Заволодівши документами на три квартири чоловіка, фінансами та коштовностями, підозрювані намагалися приховати тіло.