Вбивство юристки: в поліції розповіли нові подробиці

Нареченого Ноздровської затримали в поліції Вишгорода

Нареченого вбитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської могли затримати у цій справі для проведення слідчих дій. Про це у коментарі Громадському повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович. «Наразі працюють і слідчі, і оперативники. Ми намагаємося розкрити злочин. Я допускаю, що його могли затримати для проведення



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Ірина Ноздровська

Нареченого Ноздровської затримали в поліції Вишгорода

Нареченого вбитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської могли затримати у цій справі для проведення слідчих дій.

Про це у коментарі Громадському повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.

«Наразі працюють і слідчі, і оперативники. Ми намагаємося розкрити злочин. Я допускаю, що його могли затримати для проведення слідчих дій», — сказав Жукович. Більше деталей він не розкрив.

Зазначимо, що до цього журналістка Аліна Боднар написала у Facebook з посиланням на слова батьків нареченого.

«За їх словами нареченого затримали в поліції Вишгорода, повезли на допит, забрали автомобіль. Планується обшук в квартирі на Лівому березі в Києві», — написала журналістка.

Раніше стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.