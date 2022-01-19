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    Думки вголос

    Замість вирішення важливих проблем влада пропонує суспільству шоу з Порошенком

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Ніяке шоу не наповнить холодильник, не створить нових робочих місць, не збільшить надходження до бюджету - Замість вирішення важливих проблем влада пропонує суспільству шоу з Порошенком
    Ніяке шоу не наповнить холодильник, не створить нових робочих місць, не збільшить надходження до бюджету
    фото: Петро Порошенко/facebook

    Люди в Україні хочуть якісних змін, але...

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    Сегодня главная проблема украинской власти – это то, что ей нечего предложить своим избирателям и тем, кто за эту власть не голосовал. Нет побед, которые были обещаны в 2019 году и могли бы безоговорочно признаны таковыми. Не наступил «конец эпохи бедности».

    Уже прошли две весны, а обещание «придет весна – сажать будем» осталось лишь обещанием. И все остальное, от клятвы не переезжать на госдачу до обещания выгонять из ВР за кнопкодавство, осталось лишь громким сотрясанием слов. Вместо всего этого обществу постоянно предлагают какие-то фрик-шоу и перфомансы. А люди хотят качественных изменений. Но сегодня время проблем. И их необходимо решать.

    Энергетический кризис, рост тарифов и рост цен на продукты, коронавирус и падение экономики, а так же нарастающее напряжение с РФ – сами собой не рассосутся. И власть не в состоянии найти решение проблем.

    Власть по-прежнему пытается предлагать шоу. Например, шоу с арестом Порошенко.

    Но никакое шоу не наполнит холодильник, не создаст новые рабочие места, не увеличит поступления в бюджет и не решит проблемы в здравоохранении и образовании.

    Поэтому Украине необходимы перевыборы. И нужен новый парламент, который может предложить не популистские обещания, а решения проблем. Пошаговую стратегию с озвучивание того, кто и что должен сделать. Не шоу, а качественные изменения. Не имитацию и лишь изменение формы, а действия и новые смыслы. В общем, нужны перевыборы.

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    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко суд Володимир Зеленський
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    Замість вирішення важливих проблем влада пропонує суспільству шоу з Порошенком