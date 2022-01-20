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    Усі школи Харкова «замінували»

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    У Харкові&nbsp;проводиться перевірка шкіл і прилеглої території - Усі школи Харкова «замінували»
    У Харкові проводиться перевірка шкіл і прилеглої території
    фото: Kharkiv Today

    Останнім часом фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування об'єктів соціальної сфери по всій території України

    До Служби безпеки України надійшло повідомлення про мінування всіх харківських шкіл. В даний момент проводиться перевірка шкіл і прилеглої території, повідомляє Kharkiv Today.

    Зазначається, що сьогодні вранці на електронну адресу Управління Служби безпеки в Харківській області надійшло анонімне повідомлення про мінування всіх шкіл Харкова.

    «В даний час відпрацьовується відповідними органами», – пояснила прессекретарка СБУ в Харківській області Лілія Домашенко.

    Як зазначили в СБУ, останнім часом фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування об'єктів соціальної сфери по всій території України, проте перевірки показують, що повідомлення надходять неправдиві.

    «Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті – створити напругу і панічні настрої в суспільстві», – зазначили в СБУ.

    До слова, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

    Цього тижня школи двох міст переходять до дистанційного навчання через постійні «мінування».

    Раніше у Києві невідомі замінували школу, а 11 січня невідомі «замінували» всі школи Києва.

    Минулого тижня глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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    Теги: Харків СБУ кримінал школа замінування
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    Усі школи Харкова «замінували»