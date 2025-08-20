Вдаючи закоханого, чоловік виманив у вдови військового велику суму на «відкуп» від мобілізації

Підозрюваний познайомився з 43-річною жінкою та дізнався, що вона отримує від держави гроші за загиблого рік тому чоловіка

У Києві поліція затримала 37-річного чоловіка, який підозрюється в шахрайстві та вимаганні. Зловмисник, вдаючи закоханого, виманив у вдови загиблого військового 350 тис. грн, обіцяючи цими грошима «відкупитися» від мобілізації, щоб не загинути, як її чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у серпні 2024 року підозрюваний познайомився з 43-річною жінкою та дізнався, що вона отримує від держави гроші за загиблого рік тому чоловіка. За кілька місяців після знайомства, коли вони вже перебували у романтичних стосунках, він розповів, що начебто буде мобілізований та може загинути, як її колишній чоловік. Тож аби «відкупитися», потрібні гроші. Граючи на почуттях жінки, яка не бажала втратити коханого, чоловік отримав від неї 220 тис. грн.

Згодом, як повідомили у прокуратурі, чоловік почав просити ще грошей, втім отримував відмови. Після однієї з таких відмов підозрюваний прийшов додому до жінки та вимагав гроші вже погрозами та застосуванням сили. Вона була змушена віддати йому ще 130 тис. грн.

Прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили чоловікові про підозру у заволодінні грошима дружини загиблого військовослужбовця ЗСУ шляхом шахрайства та вимагання.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

