Вдаючи закоханого, чоловік виманив у вдови військового велику суму на «відкуп» від мобілізації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вдаючи закоханого, чоловік виманив у вдови військового велику суму на «відкуп» від мобілізації
Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Підозрюваний познайомився з 43-річною жінкою та дізнався, що вона отримує від держави гроші за загиблого рік тому чоловіка

У Києві поліція затримала 37-річного чоловіка, який підозрюється в шахрайстві та вимаганні. Зловмисник, вдаючи закоханого, виманив у вдови загиблого військового 350 тис. грн, обіцяючи цими грошима «відкупитися» від мобілізації, щоб не загинути, як її чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у серпні 2024 року підозрюваний познайомився з 43-річною жінкою та дізнався, що вона отримує від держави гроші за загиблого рік тому чоловіка. За кілька місяців після знайомства, коли вони вже перебували у романтичних стосунках, він розповів, що начебто буде мобілізований та може загинути, як її колишній чоловік. Тож аби «відкупитися», потрібні гроші. Граючи на почуттях жінки, яка не бажала втратити коханого, чоловік отримав від неї 220 тис. грн.

Згодом, як повідомили у прокуратурі, чоловік  почав просити ще грошей, втім отримував відмови. Після однієї з таких відмов підозрюваний прийшов додому до жінки та вимагав гроші вже погрозами та застосуванням сили. Вона була змушена віддати йому ще 130 тис. грн.

Прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили чоловікові про підозру у заволодінні грошима дружини загиблого військовослужбовця ЗСУ шляхом шахрайства та вимагання.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що поліцейські повідомили про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який цинічно скористався горем 29-річної військової, вдови загиблого на війні героя, та ошукав її на понад 300 тис. грн, обіцяючи допомогти з встановленням пам'ятника. Спочатку чоловік попросив у жінки майже 100 тис. грн для нібито розвитку бізнесу, обіцяючи відсотки, та 80 тис. грн для придбання іноземної валюти за вигіднішим курсом. Пізніше, під виглядом допомоги у придбанні пам’ятника чоловіку та акумуляторної батареї для автомобіля, шахрай заволодів ще майже 120 тис. грн потерпілої. В результаті, не отримавши ні грошей, ні послуг, потерпіла повідомила у поліцію.

До слова, на Хмельниччині жінка потрапила на гачок шахраїв. Вони виманили у неї всі заощадження. Повідомляється, що до 55-річної жінки надійшов дзвінок з невідомого номеру. Шахрайка представилась донькою потерпілої, схвильованим голосом повідомила, що необхідно терміново переказати кошти на лікування дитини, яка постраждала з її вини.

