Киянин під виглядом керівників ОВА обдурив підприємців на 600 тис. грн

Чоловік може відправитись за ґрати на 8 років

У Києві чоловік, представляючись керівниками обласних військових адміністрацій, ошукав підприємців щонайменше на 600 тис. грн. Йому вже оголошено про підозру. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Чоловік обманув підприємців на 600 тис. грн фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці встановили, що чоловік надсилав листи підприємцям начебто від керівників обласних військових адміністрацій, а також створив фейкові Телеграм-канали посадовців з їх фото. Від імені керівників кількох ОВА підозрюваний просив робити благодійні внески на потреби певних підрозділів ЗСУ, а у листах вказувались реквізити рахунків, куди саме потрібно перераховувати гроші.

Таким чином чоловіку перерахували щонайменше 600 тис. грн. Посадовці, від імені яких розсилались подібні листи, публічно заявляли про шахрайство та просили не реагувати на такі прохання.

Слідчі кваліфікували чоловіка дії за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство у великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. На цей час досудове розслідування триває.

