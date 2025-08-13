Головна Київ Новини
Киянин під виглядом керівників ОВА обдурив підприємців на 600 тис. грн

Олена Мазун
Олена Мазун
Киянин під виглядом керівників ОВА обдурив підприємців на 600 тис. грн
Чоловік під виглядом ошукав підприємців на велику суму
фото: Київська міська прокуратура

Чоловік може відправитись за ґрати на 8 років

У Києві чоловік, представляючись керівниками обласних військових адміністрацій, ошукав підприємців щонайменше на 600 тис. грн. Йому вже оголошено про підозру. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру. 

Чоловік обманув підприємців на 600 тис. грн
фото: Київська міська прокуратура
фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці встановили, що чоловік надсилав листи підприємцям начебто від керівників обласних військових адміністрацій, а також створив фейкові Телеграм-канали посадовців з їх фото. Від імені керівників кількох ОВА підозрюваний просив робити благодійні внески на потреби певних підрозділів ЗСУ, а у листах вказувались реквізити рахунків, куди саме потрібно перераховувати гроші.

Таким чином чоловіку перерахували щонайменше 600 тис. грн. Посадовці, від імені яких розсилались подібні листи, публічно заявляли про шахрайство та просили не реагувати на такі прохання.

Слідчі кваліфікували чоловіка дії за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство у великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. На цей час досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Черкасах подружжя збирало донати на ЗСУ, видаючи себе за відомого волонтера. Фігуранти створили фейковий телеграм-канал, у якому видавали себе за відомого українського діяча та привласнювали пожертви на потреби українського війська.

А жителька Тернопільщини отримала $3 тис. за вплив на прийняття рішення про повернення тіла загиблого з окупованої території. Їй вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

