Український ведучий потрапив у ДТП на власному авто разом із донькою (відео)

Андрій Джеджула звернувся до киян після аварії

Шоумен та актор Андрій Джеджула потрапив в ДТП на одній з трас Києва. Ведучий віз свою доньку на заняття, однак під час руху сталася аварія. Андрій Джеджула показав та розповів у соцмереж про наслідки ДТП. Про це пише «Главком» із посиланням на допис шоумена.

Як розповів Андрій Джеджула, сьогодні, 19 березня він віз свою доньку Адель у дитячий садок, але по дорозі на Дарницький міст в нього врізалося інше авто.

На відео ведучий показав свою понівечену автівку та повідомив, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. «Не знаю, хто зробив цей смертельно небезпечний розворот. Віз Адель у садочок і на розвороті в стоячу мою автівку прилетіло. Емоції зашкалювали», – висловився актор.

Також киянин звернувся до інших водіїв, аби уникнути нових аварій на тому місці. «Звертаюсь до всіх, хто зранку їде на Дарницький міст. Щоразу трапляються одні й ті самі автопригоди. Не ставайте у лівий ряд, їдьте в середньому і правому», – сказав Андрій Джеджула.

Андрій Джеджула потрапив в ДТП та показав зламану автівку фото: Іnstagram/djedjula

Актор додав, що йому прикро через ДТП, адже він лише пересувався містом, а не виїжджав на великі відстані. Він зазначив, що сподівається на відшкодування від страхової.

Нагадаємо, народна артистка України Наталія Могилевська ввечері 2 лютого також потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Артистка опублікувала відео з місця аварії у соцмережах та розповіла деталі. Як зазначила співачка, аварія сталася через складні погодні умови та ожеледицю. ДТП сталась за участю трьох транспортних засобів, зокрема вантажівки. Сама Могилевська стверджує, що не постраждала.