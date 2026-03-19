Український ведучий потрапив у ДТП на власному авто разом із донькою (відео)
Андрій Джеджула звернувся до киян після аварії
Шоумен та актор Андрій Джеджула потрапив в ДТП на одній з трас Києва. Ведучий віз свою доньку на заняття, однак під час руху сталася аварія. Андрій Джеджула показав та розповів у соцмереж про наслідки ДТП. Про це пише «Главком» із посиланням на допис шоумена.
Як розповів Андрій Джеджула, сьогодні, 19 березня він віз свою доньку Адель у дитячий садок, але по дорозі на Дарницький міст в нього врізалося інше авто.
На відео ведучий показав свою понівечену автівку та повідомив, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. «Не знаю, хто зробив цей смертельно небезпечний розворот. Віз Адель у садочок і на розвороті в стоячу мою автівку прилетіло. Емоції зашкалювали», – висловився актор.
Також киянин звернувся до інших водіїв, аби уникнути нових аварій на тому місці. «Звертаюсь до всіх, хто зранку їде на Дарницький міст. Щоразу трапляються одні й ті самі автопригоди. Не ставайте у лівий ряд, їдьте в середньому і правому», – сказав Андрій Джеджула.
Актор додав, що йому прикро через ДТП, адже він лише пересувався містом, а не виїжджав на великі відстані. Він зазначив, що сподівається на відшкодування від страхової.
Нагадаємо, народна артистка України Наталія Могилевська ввечері 2 лютого також потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Артистка опублікувала відео з місця аварії у соцмережах та розповіла деталі. Як зазначила співачка, аварія сталася через складні погодні умови та ожеледицю. ДТП сталась за участю трьох транспортних засобів, зокрема вантажівки. Сама Могилевська стверджує, що не постраждала.
Читайте також:
Коментарі — 0