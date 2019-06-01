Велодень у Києві: Кличко проїхався в колоні містом (фото)



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Велопарад стартував на Софійській площі столиці

Мер Києва дав старт велопараду

Мер Києва Віталій Кличко дав старт велопараду, який влаштувала велоспільнота столиці в рамках Всеукраїнського велодня, та проїхався вулицями столиці.

Акція, в якій взяли участь понад 5 тисяч велосипедистів, традиційно розпочалася на Софійській площі столиці. Цього року до киян доєдналися представники посольства Індії та посол цієї держави в Україні Партха Сатпатхі. Перед початком велопараду всі, хто приїхав на своїх «двоколісних», зробили традиційне загальне фото. Про це повідомляє прес-служба мера.

«Мені приємно бачити тут, на Софійській площі, тисячі велосипедистів. Людей активних, спортивних! І я радий дати старт нашому велопараду! - звернувся до велосипедистів Кличко. - Не так швидко, на жаль, але ми розвиваємо велоінфраструктуру столиці. Ми створили спеціальний департамент, який розробляє і втілює план розвитку велоінфраструктури. Збільшується кількість маршрутів для велосипедистів. Минулого року в Києві з’явилися пункти прокату велосипедів. І їх кількість збільшується».

Кличко зазначив, що велоспільнота столиці вже вподобала новий міст від Арки Дружби народів до Володимирської гірки, який столична влада відкрила тиждень тому.

«В кожному парку, кожному сквері – де ми здійснюємо реконструкцію, ми також облаштовуємо доріжки для велосипедистів. Мені дуже приємно, що в Києві з’являється біля установ, магазинів, навчальних закладів все більше велостоянок. Це означає – що цей вид транспорту набирає популярності», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що для нього велосипед - теж спосіб життя. Щоранку мер тренується і часто їздить на ньому роботу. Він також підтримав велоспільноту України, яка цьогорічний велодень присвятила боротьбі за безпеку руху на дорогах.

«І наше завдання, як столичної влади, працювати над тим, аби велосипедистам було комфортно і безпечно пересуватися містом! І сьогодні також органи державної влади повинні посилити контроль за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, щоб упередити ДТП із постраждалими велосипедистами, які, на жаль, не поодинокі», - заявив Кличко.

Після старту на Софійській площі колона рушила вулицями столиці в напрямку парку «Муромець». Там відбудуться традиційні конкурси і заходи для дорослих і маленьких велосипедистів.

Як повідомлялося, 1 червня у столиці обмежили рух транспорту у зв’язку із проведенням Всеукраїнського велодня.