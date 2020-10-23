Вибори на Київщині: названо райони, де скоєно найбільше кримінальних порушень



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На білбордах клеїли провокативні матеріали

Поліція Київщина відкрила 60 кримінальних проваджень за факатами порушень виборчого права

Під час передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло майже 700 повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого права. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов під час свого звернення до жителів столичної області.

Надходили заяви як від небайдужих громадян, так і представників громадянської організації «Опора». Також поліцейські постійно проводили моніторинг засобів масової інформації та соцмереж з метою виявлення можливих правопорушень.

Всі повідомлення, які містили ознаки кримінальних правопорушень, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань – 60 кримінальних проваджень. Найбільше злочинів поліцейські задокументували у Білоцерківському, Васильківському, Києво-Святошинському та Обухівському районах.

Серед кримінальних проваджень:

11 за фактами перешкоджання здійсненню виборчого права,

10 - надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців,

10 - щодо підкупу виборців,

кримінальні провадження за фактами порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками,

провадження за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

У період передвиборчої кампанії поліцейські Київщини склали 233 адміністративних протоколи у сфері порушення виборчого права. Усі вони направлені суду для прийняття рішення.

На місці виявлення адмінправопорушень працівники поліції вилучали усю друковану продукцію, технічні засоби, приладдя, за допомогою якого поширювалась агітація та транспортні засоби.

Серед адміністративних порушень:

174 факти виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. За такі порушення складені адмінпротоколи за ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

35 фактів (ст.212-14 КУПАП) щодо порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях,

18 адмінматеріалів щодо перешкоджання здійсненню виборчого права.

Нагадаємо, у селі Софіївська Борщагівка під Києвом невідомі розклеювали на білбордах одного із кандидатів агітаційні матеріали з провокуючими висловлюваннями.

Як повідомляв «Главком», у списку партії «Слуга народу» на виборах у Борщагівську ОТГ масово фігурують представники скандального будівництва у Вумівському лісі Петропавлівської Борщагівки, ЖК «Ехо парк», компанії BD Holding.

У селі Петропавлівська Борщагівка, що входить до Борщагівської ОТГ, за місяць число виборців зросло на понад 1100 осіб.