Вибух у Києві: зруйновано три гаражі, пошкоджено чотири авто



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По вул. Тургенівська, 16, в одному з семи гаражів стався вибух, внаслідок чого зруйновано три гаражі Фото: ДСНС України

Протягом ночі рятувальники розбирали завали на місці вибуху на вул. Тургенівській, 16

Станом на 7 годину 16 червня роботи по розбиранню завалів по вул. Тургенівська, 16, у Києві, де стався вибух в гаражі, завершено.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«До проведення робіт залучалося 70 чол. та 9 од. техніки, з них від ДСНС 53 чол. особового складу та 7 од. техніки. Причини події встановлюються», - зазначили в ДСНС.

Повідомляється, що на місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у м. Києві.

За даними ДСНС, 15 червня о 23 год. 25 хв. у Шевченківському районі Києва по вул. Тургенівська, 16, в одному з семи гаражів стався вибух, внаслідок чого зруйновано три гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено чотири автомобілі.

Жертв та постраждалих немає.

Протягом ночі рятувальники розбирали завали на місці вибуху.