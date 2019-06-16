Вибух у Києві: зруйновано три гаражі, пошкоджено чотири авто
Протягом ночі рятувальники розбирали завали на місці вибуху на вул. Тургенівській, 16
Станом на 7 годину 16 червня роботи по розбиранню завалів по вул. Тургенівська, 16, у Києві, де стався вибух в гаражі, завершено.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«До проведення робіт залучалося 70 чол. та 9 од. техніки, з них від ДСНС 53 чол. особового складу та 7 од. техніки. Причини події встановлюються», - зазначили в ДСНС.
Повідомляється, що на місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у м. Києві.
За даними ДСНС, 15 червня о 23 год. 25 хв. у Шевченківському районі Києва по вул. Тургенівська, 16, в одному з семи гаражів стався вибух, внаслідок чого зруйновано три гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено чотири автомобілі.
Жертв та постраждалих немає.
Протягом ночі рятувальники розбирали завали на місці вибуху.