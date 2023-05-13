Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото
Під час ліквідації пожежі в автомобілі швидкої допомоги було виявлено тіло жінки
Столичні рятувальники розповіли про трагічну пожежу, що сталася у ніч на 13 травня у центрі Києва.
Так, 13 травня о 00:18 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі столиці. Горів автомобіль швидкої медичної допомоги. О 00:36 пожежу було ліквідовано, повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
Під час ліквідації пожежі в авто було виявлено тіло жіночої статі.
На місці події працювала одна одиниця пожежно-рятувальної техніки та п’ять чоловік особового складу ДСНС.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Як повідомлялося, вночі 13 травня у центрі Києва на території Олександрівської лікарні вибухнуло авто швидкої допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеня.
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