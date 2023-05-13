Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото

Під час ліквідації пожежі в автомобілі швидкої допомоги було виявлено тіло жінки

Столичні рятувальники розповіли про трагічну пожежу, що сталася у ніч на 13 травня у центрі Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, 13 травня о 00:18 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі столиці. Горів автомобіль швидкої медичної допомоги. О 00:36 пожежу було ліквідовано, повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

Під час ліквідації пожежі в авто було виявлено тіло жіночої статі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці події працювала одна одиниця пожежно-рятувальної техніки та п’ять чоловік особового складу ДСНС.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Як повідомлялося, вночі 13 травня у центрі Києва на території Олександрівської лікарні вибухнуло авто швидкої допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеня.