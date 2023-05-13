Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото
Автомобіль швидкої допомоги повністю згорів
фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі в автомобілі швидкої допомоги було виявлено тіло жінки

Столичні рятувальники розповіли про трагічну пожежу, що сталася у ніч на 13 травня у центрі Києва.

Так, 13 травня о 00:18 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі столиці. Горів автомобіль швидкої медичної допомоги. О 00:36 пожежу було ліквідовано, повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

Під час ліквідації пожежі в авто було виявлено тіло жіночої статі.

На місці події працювала одна одиниця пожежно-рятувальної техніки та п’ять чоловік особового складу ДСНС.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото фото 1
фото: ДСНС
Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото фото 2
фото: ДСНС

Як повідомлялося, вночі 13 травня у центрі Києва на території Олександрівської лікарні вибухнуло авто швидкої допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеня.

Теги: автомобіль пожежа Київ рятувальники ДСНС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На території Києва вибухнуло авто швидкої допомоги: загинула людина
На території Києва вибухнуло авто швидкої допомоги: загинула людина
Сьогодні, 00:53
В Києві та області лунають вибухи
В Києві та області лунають вибухи
Сьогодні, 03:37
Росія атакувала Київ іранськими баражуючими боєприпасами Shahed
Нічна атака на Київ: іранські дрони знищено на підході до столиці
Сьогодні, 08:17

Новини

Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото
Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото
На Київщині внаслідок падіння дрона пошкоджено будинок
На Київщині внаслідок падіння дрона пошкоджено будинок
Нічна атака на Київ: іранські дрони знищено на підході до столиці
Нічна атака на Київ: іранські дрони знищено на підході до столиці
Київський метрополітен змінює інтервал руху поїздів
Київський метрополітен змінює інтервал руху поїздів
Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)
Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)
Кличко нагородив відзнаками матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України
Кличко нагородив відзнаками матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про прильоти (фото)
13K
Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
6445
Над Кремлем невідомі запустили український прапор (фото)
6119
День медсестри: привітання, листівки та побажання
6101
«Бавовна» в Луганську. Завдано удару по заводу, де окупанти зберігали озброєння (відео)
5744
Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ

Новини

Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
Сьогодні, 06:31
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
Сьогодні, 06:02
У Києві та низці областей понад дві години тривала повітряна тривога
Сьогодні, 04:55
Можливі короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 травня
Сьогодні, 04:22
В Києві та області лунають вибухи
Сьогодні, 03:37
У Миколаєві пролунали вибухи: є постраждалі (оновлено)
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту