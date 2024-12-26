На ескалаторі столичного метро постраждала дитина: чи працюватиме сьогодні станція «Либідська»

Станція вже працює в звичайному режимі

Ескалатор на метро «Либідська» зупинився через те, що в нього потрапило взуття дитини

Відновлювальні роботи на ескалаторі станції «Либідська» після інциденту з потерпілою дитиною завершені. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Станція вже працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, на одному з ескалаторів, що працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію, в механізм потрапило взуття дитини. Це призвело до зупинки ескалатора.

О 19:40 у КМДА повідомили, що дитину передано лікарям швидкої, проте станція метро «Либідська» залишається зачинена на вхід. Адже фахівці метрополітену проводять заміну та налаштування деяких елементів ескалатора.

До слова, з 24 грудня на станції метро «Либідська» розпочали плановий капітальний ремонт ескалаторів.

Обладнання ремонтуватимуть почергово. Ремонтні роботи планують завершити наприкінці квітня 2025 року.