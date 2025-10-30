«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні

Графіки погодинних відключень діятимуть з 15:00 до 22:00

Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх областях України вимушено поновлюються графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що з 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень – від 1 до 2 черг. Причиною застосувань обмежень є наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вкотре масовано вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зауважимо, що російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Також у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.