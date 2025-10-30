Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть з 15:00 до 22:00

Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх областях України вимушено поновлюються графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що з 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень – від 1 до 2 черг. Причиною застосувань обмежень є наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вкотре масовано вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зауважимо, що російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Також у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
28 жовтня, 09:50
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
22 жовтня, 18:07
Ситуація в енергосистемі може змінитись
Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані
22 жовтня, 15:51
За словами очільника Чернігівської ОВА, критична інфраструктура переведена на генератори
Чернігів залишився без світла та води через ворожі обстріли
21 жовтня, 07:50
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі
РФ атакувала енергетичні об’єкти у чотирьох областях України
17 жовтня, 10:37
У низці областей введено аварійні відключення світла
У низці областей введено аварійні відключення світла
16 жовтня, 09:45
На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня
Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині
11 жовтня, 02:23
У столиці ситуація відключення світла спричинена локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень також не діють
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла
10 жовтня, 09:20
«Павербанки» будуть накопичувати та зберігати надлишки електроенергії і миттєво видавати в мережу їх за командою диспетчерів
Енергорегулятор оцінив запуск гігантських павербанків ДТЕК перед опалювальним сезоном
30 вересня, 16:30

Події в Україні

«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні
За ексголову «Укренерго» Кудрицького внесено 13,7 млн грн застави
За ексголову «Укренерго» Кудрицького внесено 13,7 млн грн застави
Сирський відреагував на заяви РФ про «блокування» Покровська і Куп’янська
Сирський відреагував на заяви РФ про «блокування» Покровська і Куп’янська
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі
Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua