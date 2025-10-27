Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist

Кремль хоче відокремити промисловий схід України від решти території, підірвавши здатність країни підтримувати постачання енергії

The Economist повідомляє, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя, передає «Главком».

За останні кілька тижнів атаки, які спрямовані на знищення теплових електростанцій та газової інфраструктури, викликали значні руйнування. Метою Кремля є розрізання України на дві частини, послаблення ліній електропередачі та перекриття енергопостачання в прикордонних районах на сході.

Головна мета Путіна – спровокувати масову еміграцію й паніку. Саме для цього РФ майже кожного дня атакує об'єкти енергетичної інфраструктури та газосховища. Російський диктатор зараз діє більш цинічно та жорстоко, адже не може досягти бажаних цілей війни.

«Ця зима стане випробуванням стійкості, як ніколи раніше. Тривалі відключення електроенергії в багатьох регіонах є реальною перспективою. У деяких можуть виникнути відключення як електроенергії, так і газу. Путін, відчуваючи запах крові, навряд чи зупиниться. У попередні роки його атаки лише зміцнювали рішучість України. Цього разу вони можуть бути ефективнішими», – йдеться у повідомленні.

Системи протиповітряної оборони України не здатні повністю захистити від величезної кількості атак, оскільки кількість дронів, що летять одночасно, іноді досягає 600-700 одиниць. Найсучасніші Shahed-версії з автоматизацією на основі штучного інтелекту значно ускладнюють захист.

Зі стратегічним фокусом на прикордонні регіони, такі як Суми, Чернігів та Харків, Кремль хоче відокремити промисловий схід України від решти території, підірвавши здатність країни підтримувати постачання енергії та створюючи умови для масової еміграції.

Попри всі труднощі, Україна розробляє нові системи захисту та використовує залишки ресурсів для запобігання подальшим руйнуванням. Тривалі відключення енергопостачання і газу стають реальністю для багатьох регіонів, і зима, що наближається, може стати важким випробуванням для країни.

Нагадаємо, далеко від застиглої лінії фронту між Україною та Росією розгортається ще одна, не менш запекла війна – енергетична. Саме вона, на думку аналітиків, може швидше змусити сторони сісти за стіл перемовин, ніж будь-які дипломатичні зусилля.