Енергетика та газова сфера. Зеленський провів Ставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент заслухав доповіді щодо відновлення в громадах після російськихс ударів
фото: Офіс президента

На Ставці йшлося про ситуацію в газовій сфері

У понеділок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Головна тема – енергетика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів Ставку. Більшість питань – щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях. Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури», – йдеться у заяві.

Також президент заслухав доповіді щодо відновлення в громадах після ударів. «Визначили й параметри розширення наших резервів. Зокрема, це стосується резервів обладнання. Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності», – наголосив він.

Зокрема, на Ставці йшлося про ситуацію в газовій сфері – накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи: «Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота».

«Була також окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини. Слава Україні!», – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, Україна має домовленості зі Словаччиною щодо зниження тарифу на транзит газу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

