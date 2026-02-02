Аварія в енергосистемі 31 січня: стало відомо, скільки будинків у Києві досі без тепла

Загалом унаслідок аварії 31 січня без опалення опинилися 3 419 багатоповерхівок

У столиці наразі близько 80 будинків без тепла після аварії в енергосистемі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами мера, унаслідок аварії, яка трапилася в суботу, 31 січня, без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок. «Комунальники й енергетики цілодобово працюють, щоб підключити будинки до теплопостачання. Відбуваються також оперативні роботи з відновлення опалення в багатоповерхівках, де трапляються аварійні ситуації через сильні морози та перебої з електропостачанням», – повідомив він.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.