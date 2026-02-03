Головна Київ Новини
Атака на Київ: наслідки (оновлюється)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київ: наслідки (оновлюється)
Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
фото: glavcom.ua

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 3 лютого російські терористичні війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише «Главком».

За попередніми даними, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, а також закладу освіти у Дніпровському районі столиці. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Крім того, надходять повідомлення з Деснянського району, де попередньо пошкоджено господарську забудову. За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, до Дніпровського та Дарницького районів виїхали медичні бригади.

Станом на 01:25 атака триває, столична влада закликала мешканців столиці перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Росіяни вирішили в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару. Кияни, перебувайте в укриттях. Ніч буде непростою. Бережімо один одного», – написав Ткаченко.

Інформація про постраждалих і наслідки обстрілу уточнюється.

Цієї ночі також Харків зазнав серії ворожих ударів. Спершу по місту було завдано удару балістичною ракетою. Влучання зафіксували у Слобідському районі. Згодом стало відомо про ще один ракетний удар по тому ж району

Крім того, за словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару ворожого БпЛА по місту Дергачі постраждали двоє людей. 79-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, 22-річного чоловіка госпіталізували. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Атака на Київ: наслідки (оновлюється)
Атака на Київ: наслідки (оновлюється)
