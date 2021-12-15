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    Відомий столичний забудовник оголосив про розлучення (фото)

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    У вже колишнього подружжя Вавришів залишилися двоє дітей - Відомий столичний забудовник оголосив про розлучення (фото)
    У вже колишнього подружжя Вавришів залишилися двоє дітей
    фото з відкритих джерел

    Бізнесмен заявив, що, «звичайно, у всьому винен сам»

    Відомий київський забудовник Андрій Вавриш оголосив про розлучення з дружиною Тетяною після 20 років шлюбу. Про це бізнесмен написав у Facebook.

    «Все колись закінчується. Іноді так само закінчується місія сім'ї. Забігаючи на перед, я щиро вдячний за всі 20 років життя пліч-о-пліч, в одному серці, в одному пориві», – зазначив Вавриш.

    Він додав, що має з дружиною спільних сина і дочку.

    «Ми залишаємось близькими друзями і нам ще няньчити онуків, сподіваюся, перед великими камінами, де багато друзів, сміху та веселощів…Звичайно, у всьому винен я сам, не зумівши розставити пріоритети, а це пригасило вогонь і все розладналося», – додав Вавриш.

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    Нагадаємо, Вавриш товаришує з ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом, їх навіть помічали на спільному відпочинку.

    Так, Богдан разом зі своїм другом Вавришем були зафіксовані на французькому курорті Сен-Тропе, де відбувалося весілля тодішнього «смотрящого за Міністерством юстиції» Довбенка. Це спровокувало гучний скандал у політикумі.

    До слова, суд заарештував будівлю «Київпроекту», яку фірма Вавриша хоче перетворити на монстра.

    Теги: Київ будівництво жінка Андрій Вавриш
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    Відомий столичний забудовник оголосив про розлучення (фото)