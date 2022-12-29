У мережі з'явилися кадри прольотів ракет над Київщиною (відео)
Ексклюзивне відео з ворожими ракетами над небом Київщини опублікував начальник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
«Ворожі ракети над районами Київщини. Працює ППО», – написав він.
Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти.
Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.
Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.
Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.
Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Повітряні сили повідомили, що ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків.
До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.
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