У мережі з'явилися кадри прольотів ракет над Київщиною (відео)

Загалом окупанти випустили по Україні вже понад 100 ракет

Ексклюзивне відео з ворожими ракетами над небом Київщини опублікував начальник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

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«Ворожі ракети над районами Київщини. Працює ППО», – написав він.

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Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти.

Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

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Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Повітряні сили повідомили, що ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.