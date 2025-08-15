Головна Київ Новини
Вбивство підлітка на фунікулері: генпрокурор ухвалив рішення, яке не дозволить затягувати подібні процеси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вбивство підлітка на фунікулері: генпрокурор ухвалив рішення, яке не дозволить затягувати подібні процеси
Судове засідання у справі про вбивство Максима Матерухіна. 14 серпня 2025 року
фото: Руслан Кравченко/Facebook

За словами Кравченка, обвинувачений та його захисники понад рік робили все, щоб затягнути справу

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який особисто виступив прокурором у справі щодо вбивства 10-класника Максима Матерухіна у столичному фунікулері навесні 2024 року, заявив, що більше не дозволить затягувати розгляд справи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Руслана Краченка.

Спроби затягнути судовий процес

За словами Кравченка, обвинувачений, колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов, та його захисники понад рік робили все, щоб затягнути справу. «Зриви засідань, маніпуляції, відверте знущання над пам’яттю загиблого», – так описав дії сторони захисту Генеральний прокурор.

Останньою спробою затягнути розгляд стала відмова адвокатів від захисту, що, на їхню думку, мало б знову поставити процес на паузу. Однак, за словами Кравченка, це не спрацювало. На його клопотання суд призначив обвинуваченому безоплатного адвоката, який працюватиме з ним на постійній основі, щоб «жодних ігор більше не було».

«Я з першого тижня роботи на посаді доручив усім керівникам обласних прокуратур особисто представляти обвинувачення у справах, де постраждали діти. І сам, як звичайний прокурор, беру участь у таких процесах», – додав Кравченко. 

Судове засідання у справі про вбивство Максима Матерухіна. 14 серпня 2025 року
Судове засідання у справі про вбивство Максима Матерухіна. 14 серпня 2025 року
фото: Руслан Кравченко/Facebook

Вирок не поверне сина його батькам

Кравченко наголосив, що, попри всі хитрощі, суд провів засідання і продовжив термін тримання під вартою для Косова ще на 60 діб без права застави. Він переконаний, що єдиним справедливим покаранням за цей злочин має стати довічне ув'язнення.

«Вирок не поверне Максима його батькам. Але він має показати всім: ніхто не уникне відповідальності за злочин. Забути чи пробачити таке неможливо. Справедливість переможе», – підкреслив Кравченко.

