Німеччина може до кінця року відчути рецесію – Bloomberg
Bloomberg: ВВП Німеччини скоротиться на 0,1% у третьому кварталі 2024 року
ВВП Німеччини скоротиться на 0,1% у третьому кварталі 2024 року. Про це пише Bloomberg із посиланням на аналітиків. Місяць тому аналітики пророкували стагнацію в період з липня по вересень.
«Промисловість залишається ахіллесовою п'ятою. Явного каталізатора для розвороту немає. На даний момент найкращим сценарієм є досягнення дна», – заявив аналітик Rabobank Ерік-Ян ван Харн.
Експерти дійшли висновку, що слабкість німецької економіки зумовлена припиненням постачання енергоресурсів із Росії. Також на це вплинуло зниження попиту на експорт з боку Китаю, проблеми в автомобільній промисловості та дефіцит кваліфікованих кадрів.
2025 року аналітики прогнозують зростання ВВП на 0,8%. Незадовго до цього вони чекали на 1%. Уряд ФРН у розрахунках передбачає зростання лише на рівні 1,1%.
Нагадаємо, похмурі перспективи найбільшої економіки ЄС, як і раніше, переважають. Прогноз ділової активності у Німеччині зберігся на найнижчому рівні з лютого цього року. Зростання німецької економіки припинилося ще на початку 2024 року, країна все більше занурюється у кризу. Експерти кажуть, що очікування погіршилися як у сфері виробництва, так і послуг.
До слова, п'ять найбільших економічних інститутів Німеччини погіршили прогноз темпів зростання ВВП Німеччини на 2024 рік, очікуючи зниження макроекономічного показника на 0,1%.Стримане зростання очікується у 2025 році та 2026 роках на 0,8% та 1,3% відповідно.
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