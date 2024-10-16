Німеччина може до кінця року відчути рецесію – Bloomberg

Bloomberg: ВВП Німеччини скоротиться на 0,1% у третьому кварталі 2024 року

ВВП Німеччини скоротиться на 0,1% у третьому кварталі 2024 року. Про це пише Bloomberg із посиланням на аналітиків. Місяць тому аналітики пророкували стагнацію в період з липня по вересень.

«Промисловість залишається ахіллесовою п'ятою. Явного каталізатора для розвороту немає. На даний момент найкращим сценарієм є досягнення дна», – заявив аналітик Rabobank Ерік-Ян ван Харн.

Рецесія – термін макроекономіки, фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат (несприятливого шоку попиту). Це може спричинюватися різними подіями, наприклад фінансовими кризами, шоком зовнішньої торгівлі, несприятливим часом для попиту та пропозиції, пандемією, тощо.

Експерти дійшли висновку, що слабкість німецької економіки зумовлена ​​припиненням постачання енергоресурсів із Росії. Також на це вплинуло зниження попиту на експорт з боку Китаю, проблеми в автомобільній промисловості та дефіцит кваліфікованих кадрів.

2025 року аналітики прогнозують зростання ВВП на 0,8%. Незадовго до цього вони чекали на 1%. Уряд ФРН у розрахунках передбачає зростання лише на рівні 1,1%.

Нагадаємо, похмурі перспективи найбільшої економіки ЄС, як і раніше, переважають. Прогноз ділової активності у Німеччині зберігся на найнижчому рівні з лютого цього року. Зростання німецької економіки припинилося ще на початку 2024 року, країна все більше занурюється у кризу. Експерти кажуть, що очікування погіршилися як у сфері виробництва, так і послуг.

До слова, п'ять найбільших економічних інститутів Німеччини погіршили прогноз темпів зростання ВВП Німеччини на 2024 рік, очікуючи зниження макроекономічного показника на 0,1%.Стримане зростання очікується у 2025 році та 2026 роках на 0,8% та 1,3% відповідно.