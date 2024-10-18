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Зупинка бронювання. «Укрцемент» б'є на сполох

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Зупинка бронювання. «Укрцемент» б'є на сполох
Експерт зауважив, що систему бронювання можна покращити, щоб уникнути зловживань при визначенні критичності окремих підприємств
ілюстративне фото: Depositphotos

Зупинка бронювання становить загрозу для обороноздатності України – «Укрцемент»

Призупинення процедури бронювання критичних працівників, яку ініціював уряд, загрожує обороноздатності України, адже можуть зупинитися промислові та аграрні підприємства, які наразі забезпечують надходження податків в держбюджет. Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Павло Качур на прес-конференції. 

«Бізнес – не вороги влади. Це партнери та патріоти, які працюють на перемогу, так, як і більшість сьогодні в Україні. Ми допомагаємо і фронту, і платимо податки – адже податки це єдине джерело утримання наших потреб на оборону країни. І ми маємо це зберегти», – наголосив Качур.

За його словами, зупинка бронювання загрожує підприємствам зупинками через те, що можуть бути мобілізовані критичні працівники.

«Звісно, є цілий ряд людей, які дійсно досі не знайшли своє місце у формулі «або працюй, або воюй». Але вони точно не працюють на підприємствах, де всі влаштовані офіційно і сплачують податки. Зупинка бронювання – це ситуація, коли представник ТЦК буде визначати, кого мобілізувати на таких підприємствах. І це може поставити під загрозу роботу виробництва. Він цього не буде точно користі ні державі, ні фронту, ні тим, хто приймав рішення», – підкреслив Качур.

Він зауважив, що систему бронювання можна покращити, щоб уникнути зловживань при визначенні критичності окремих підприємств. Але це можна робити без пауз у самому механізмі бронювання, щоб не створити кризу на ринку праці.

«Можливо, рішення про зупинку бронювання було помилкою, їх допускають всі. Але зараз цю помилку треба вирішити: продовжити практику дії 76-ї постанови, і паралельно – робити перевірки і критеріїв, і визнаних критично важливих, і бронювання. Ми такі дії підтримуємо – тому що ми перші зацікавлені у тому, щоб у питаннях бронювання була чесність, і щоб державна позиція щодо забезпечення потреб фронту і економіки була виконана», – резюмував Качур.

Раніше у Європейській бізнес асоціації (EBA) також закликали уряд відновити бронювання, адже зупинка цього процесу стала критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до закриття підприємств.

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Теги: податки Держбюджет бізнес мобілізація бронювання від мобілізації

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