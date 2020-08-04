Виконання гімну в школах Києва: з’явилася петиція про негайне скасування рішення



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Ранкове виконання гімну України в школах Фото ілюстративне

Обурений киянин вимагає від Київради негайно скасувати рішення про виконання гімну в школах міста

На сайті Київської міської ради з’явилася петиція «Про скасування незаконного рішення Київради про обов'язкове виконання Державного гімну України кожен день у всіх школах м. Києва».

Петиція зареєстрована 3 липня. Її автор – киянин Микола Ісаєв.

На його думку, Київрада перевищила свої повноваження, встановлені Конституцією та законами України «тому, що порядок використання Гімну України встановлюється Законом України, прийнятим не менш як двома третинами від складу Верховної Ради України, але не Київрадою».

Ісаєв також вважає, що Київрада порушила вимоги Конституції України і Закону України «Про Державний гімн України», тому рішення міськради є незаконним.

«Цим незаконним рішенням Київрада знецінила і принизила Гімн України, як державний символ України, який тепер повинен виконуватися щоденно в звичайні робочі дні та в звичайних школах м. Києва, а не як встановлює Конституції України та Закон України «Про Державний гімн України» - тобто на урочистих заходах загальнодержавного значення», - зазначив автор петиції.

Крім того, він вбачає ознаки кримінального порушення у рішенні Київради.

У зв’язку з цим Ісаєв просить правоохоронні органи притягнути депутатів Київради до кримінальної відповідальності відповідно до статті 338 «Наруга над державними символами» Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, 30 липня Київська міська рада підтримала проєкт рішення про обов’язкове виконання гімну України у кожній школі з метою патріотичного виховання дітей. Автори такої ідеї – «свободівці» Олег Бондарчук, Юрій Сиротюк та Ігор Мірошниченко. Вони вважать, що це буде сприяти вихованню патріотизму серед дітей.

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