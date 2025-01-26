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На Київщині в автотрощі постраждала вагітна жінка

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Київщині в автотрощі постраждала вагітна жінка
19-річний водій влетів в паркан
фото: поліція Київщини

Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні

На Київщині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала вагітна жінка. Про це повідомляє поліція Київщини.

Сьогодні, 26 січня, близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію в селі Переселення Обухівського району, що на Київщині. Правоохоронці попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив зіткнення з парканом.

Внаслідок цього відбулось загоряння автомобіля, яке ліквідували вогнеборці. Через ДТП автомобіль відновленню не підлягає. Тілесні ушкодження отримали водій, вагітна дівчина та 19-річний пасажир. Потерпілі доставлені до лікарні.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобілю
Вогнеборці ліквідували загоряння автомобілю
ДСНС

На місці події працювали правоохоронці Обухівського управління поліції, рятувальники та медики.

Нагадаємо, що на об’їзній дорозі міста Калинівка Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot та двох Audi. Внаслідок зіткнення травми несумісні з життям отримали двоє пасажирів Peugeot – 30-річна жінка та її трирічний син.

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Теги: ДТП водій Київщина автомобіль рятувальники поліція жінка

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