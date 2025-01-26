На Київщині в автотрощі постраждала вагітна жінка
Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні
На Київщині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала вагітна жінка. Про це повідомляє поліція Київщини.
Сьогодні, 26 січня, близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію в селі Переселення Обухівського району, що на Київщині. Правоохоронці попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив зіткнення з парканом.
Внаслідок цього відбулось загоряння автомобіля, яке ліквідували вогнеборці. Через ДТП автомобіль відновленню не підлягає. Тілесні ушкодження отримали водій, вагітна дівчина та 19-річний пасажир. Потерпілі доставлені до лікарні.
На місці події працювали правоохоронці Обухівського управління поліції, рятувальники та медики.
Нагадаємо, що на об’їзній дорозі міста Калинівка Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot та двох Audi. Внаслідок зіткнення травми несумісні з життям отримали двоє пасажирів Peugeot – 30-річна жінка та її трирічний син.
Читайте також:
- На Рівненщині сталася смертельна ДТП: водій збив маму з немовлям
- На Полтавщині у ДТП загинула відома блогерка: без мами залишилося троє дітей
- На Вінниччині у ДТП загинули троє людей (фото)
- Водіння у нетверезому стані. У яких регіонах зафіксовано найбільше ДТП
- Пасажирський автобус Київ – Кишинів потрапив у ДТП
Коментарі — 0