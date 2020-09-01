Вище 30 градусів: третина серпня в Києві була спекотною



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Серпень порадував киян теплом

Один день серпня виявився найспекотнішим за все літо

Цьогорічний серпень у Києві виявився досить теплим та сухим. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у своїх погодних підсумках.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +21,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у Києві було 15 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,0°С, а найспекотніше – 20 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,1°С і виявилась найвищою за нинішнє літо.

У серпні було 9 днів з температурою вище +30°С.

Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 31 мм, що склало 45% кліматичної норми.

Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря у липні в Києві становила +21,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,6°С.

Загалом було 8 днів з температурою повітря вище 30°С.

Синоптики повідомляли, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди.