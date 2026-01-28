Головна Київ Новини
У Києві скоротилася кількість будинків без опалення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві скоротилася кількість будинків без опалення
Намети обігріву облаштовано у дворі багатоповерхових будинків у Києві
фото: ДСНС Києва

«Бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій в будинки, які залишилися без тепла»

Станом на сьогоднішній вечір без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає «Главком».

«Бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій в будинки, які залишилися без тепла внаслідок масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку мер повідомляв, що без теплопостачання залишаються 737 житлових будинків.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі. 

До слова, попри те, що зараз у столиці тримається температура близько нуля, вже на вихідних синоптики прогнозують різке похолодання. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов закликав киян та голів ОСББ використати це «вікно» для термінової підготовки підвалів до морозів.

Як повідомлялося, на столичних Теремках з 9 січня в кількох багатоквартирних будинках немає опалення. Через тривале похолодання вже фіксують пошкодження водопровідних і каналізаційних труб. Мешканці одного з будинків заявляють, що голова кооперативу фактично не виконує своїх обов’язків, тож людям доводиться самостійно запобігати аваріям інженерних мереж.

